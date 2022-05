Mihai Mitoșeru regretă divorțul de Noemi. „Am declarat asta, am fost fraier că am divorțat, poate trebuia să procedez altfel, să încerc să salvez relația. Când am divorțat, nu credeam că am greșit cu nimic. Credeam că ea se poartă urât cu mine pentru că e obosită, nervoasă.

După ce a murit tatăl ei, s-au schimbat multe, nu ne-am mai căsătorit religios, și ea, fără să-și dea seama, a dat tot răul pe mine și nu mi-a mai convenit. Niciunul nu a știut să gestioneze situația. Cu mintea de acum, dacă m-aș întoarce în timp, aș face lucrurile altfel. În primul rând, nu aș mai divorța”, a spus el.

Întrebat despre o posiblă împăcare, prezentatorul a surprins și a explicat că sentimente sunt, dar nu și șanse de a redeveni un cuplu. „Au trecut mai mult de doi ani, nu prea mai sper acest lucru. După atâta timp, am înțeles și acceptat greșelile, am încercat să îi arăt că m-am schimbat, nu mai am ce să fac. Noi încă ne mai iubim, însă nu există cale de împăcare”, a mai adăugat el.

După divorțul de soția sa, prezentatorul de la Kanal D a încercat să își refacă viața, chiar cunoscuse o fată, însă și-a dat seama că nu poate fi cu ea. „A fost o fată în acești doi ani cu care chiar am crezut că pot avea o relație. Dar nu a fost să fie și îmi asum vina pentru asta”, a mărturisit el acum ceva vreme, pentru ciao.ro.

