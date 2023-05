Evenimentului anual Parsons Benefit a avut loc în New York, pe 24 mai, iar mai multe vedete și-au făcut apariția. Printre celebritățile prezente la evenimentul din Statele Unite ale Americii se numără și Cara Delevingne, care a avut o ținute cu care a atras toate privirile celor din jur.

Fotomodelul a purtat un costum albastru, însă decolteul amețitor nu a putut trece neobservat. Ținuta vedetei a fost semnată de casa de modă Balmain, costumul ei făcând parte din colecția de toamnă 2023.

Costumul, compus dintr-un sacou cu un singur nasture, cu un decolteu adânc și pantaloni conici asortați, a fost prezentat pe podium la Paris Fashion Week, în martie, la începutul acestui an. Actrița din „Only Murders in the Building” a purtat pantofi strălucitori ușor supradimensionaliz. De asemenea, ea a asortat și o pereche de mănuși din același material și culoare precum costumul.

Cara Delevingne s-a alăturat unor personalități precum Kim Kardashian, Anna Wintour și Jodie Turner-Smith la petrecerea organizată pentru a-l sărbători pe Olivier Rousteing, care a fost unul dintre cei trei laureați.. Geoffroy van Raemdonck de la Neiman Marcus și Naomi Campbell au fost, de asemenea, onorați.

Potrivit site-ului lor, Parsons Benefit este o „celebrare anuală a rolului inspirațional și transformator pe care moda, designul și artele îl joacă în lumea de astăzi”. Evenimentul a strâns, de asemenea, fonduri pentru bursele studenților.

Cara Jocelyn Delevingne este un fotomodel, actriță și cântăreață engleză. Ea a semnat un contract cu Storm Model Management în 2009. În 2012 și 2014, Delevingne a câștigat premiul „Modelul anului” din partea British Fashion Awards și a apărut în show-uri pentru case ca Burberry, Mulberry, Dolce & Gabbana și Jason Wu.

Delevingne se autoidentifică ca fiind bisexuală. În iunie 2015, ea a confirmat că este într-o relație cu muziciana americană Annie Clark, cunoscută după numele de scenă St. Vincent, după ce anterior a fost într-o relație cu actrița Michelle Rodriguez. Cele două s-au despărțit în septembrie 2016. În anul 2018, Cara Delevingne a avut o relație cu actrița Ashley Benson.

FOTO: Hepta

