Deea Maxer a fost criticată pentru felul în care arată și numită „mamă grasă”. Cum s-a transformat artista după ce a slăbit. „Sunt pe drumul cel bun”

„În vară am fost criticată de oamenii ce mă urmăresc pe rețelele de socializare că aș fi o mamă grasă. Cred că există puține femei care sunt mega slabe la 8 luni după naștere.

E vorba de organism, de modul lui de a se recupera și de gena pe care o avem. Eu nu am fost atât de norocoasă. Și nici nu eram în perioada în care să am timp pentru mine”, a declarat Deea, potrivit Click.

„Începând cu decembrie anul trecut am hotărât că trebuie neapărat să găsesc timp și pentru mine, eu fiind mamă cu normă întreagă. Mi-am găsit un antrenor pe Instagram, foarte căutat și lăudat. Îi urmez planul alimentar și sportiv.

Am slăbit 5 kg și 7 cm în talie, celulita s-a diminuat și sunt mândră de mine. Sunt pe drumul cel bun. Nu am un scop să slăbesc un anumit număr de kilograme. Pot să am și cu 5 kg mai mult ca acum, dacă pun masă musculară.

Și să arăt bombă sau pot să am cu 5 kg mai puțin și să am pielea lăsată și celulită, cu mușchi netonifiați. Îmi doresc să ajung să fiu mândră de mine când mă voi uita în oglindă. Mai am de lucru. Vreau să fac sport și să mănânc sănătos în continuare”, a mai adăugat artista.

