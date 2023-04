După 18 ani de căsnicie, Deea și Dinu Maxer au luat decizia să se despartă. Pe 28 martie, cei doi au semnat actele de divorț și au luat-o pe drumuri diferite. Dansatoarea și-a cumpărat apartament în același bloc cu fostul soț, pentru ca fiica și fiul ei să fie aproape și de tatăl lor.

Mulți au crezut că divorțul dintre Deea și Dinu Maxer nu este real și că totul ar fi, de fapt, o strategie de publicitate. Vedeta a ținut să precizeze că despărțirea este pe bune și că mariajul lor s-a încheiat.

„Dacă am ajuns la divorț, consider că deja am dat răspunsul. Legat de viitor nu mă pot pronunța. Restul doar Dumnezeu știe. Dar cred că amândoi știm ceea ce vrem. Divorțul nostru nu-i pentru publicitate, timpul va demonstra asta. Nu fac din acest divorț marketing, dacă asta urmăream, ieșeam și făceam declarații. Dar eu nu comentez nimic despre divorț.

Avem evenimente antamate, avem proiecte comune. Spectacolele le vom continua, în următoarea perioadă vom fi împreună pe scenă. Avem și un business pe partea de vânzare produse cosmetice, în cadrul unei companii în care ne-am alăturat împreună… E un brand ajuns la nivel internațional”, a declarat Deea Maxer pentru CANCAN.

Deea și Dinu Maxer vor continua să lucreze împreună, pentru că au multe evenimente deja programate. De asemenea, ei au și o afacere împreună și nu pot separa încă treburile.

Deea Maxer și Dinu Maxer au anunțat prin intermediul unei postări în mediul online că s-au despărțit. Cei doi soți, care au împreună un băiețel și o fetiță, pun punct relației lor după 18 ani.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit!”, au început dezvăluirea pe rețelele de socializare Deea și Dinu Maxer.

Vedeta a ținut neapărat să îi mulțumească public lui Dinu Maxer pentru toți anii petrecuți împreună. „Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost, pe rând, piloți! Mulțumesc, Dinu Maxer!”, a mai transmis cântăreața, după care s-a adresat fanilor.

„Voi ne știți viața ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și, cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea și Dinu Maxer”, e mesajul celor doi soți care au doi copii împreună și au ajuns la divorț.

Care sunt motivele divorțului dintre Deea și Dinu Maxer

Întrebat cum au ajuns la separare, Dinu Maxer a povestit despre începuturile cuplului, dar și despre viața lor profesională. „Între mine și Deea sunt 16 ani diferență. Eu am luat-o pe Deea ca prietenă de la 15 ani și așa am ținut-o până la 18 ani. Eu am trăit cu trei femei: cu adolescenta Deea, cu femeia Deea care a devenit mamă, gospodină, și după ce s-a născut Maysa am cunoscut o Deea matură, cu care nu am mai fost pe aceeași lungime de undă.

La ea s-a umplut paharul! Eu am avut multe proiecte ratate! Ea avea frustrări față de mine. Ea, în schimb, a evoluat senzațional ca PR. Ea a simțit că mă lasă în urmă, așa cred. Eu nu m-am îmbogățit, dar am trăit bine. Ea s-a simțit îngrădită de limitele pe care eu le-am fixat în viață!”, a mai declarat acesta, care a recunoscut că din luna august a anului trecut se gândeau la despărțire.

„Adevărata problemă a fost iubirea! La noi a ținut 15 ani, sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a venit Maysa pe lume. Prima dată cuvântul divorț a fost rostit în cuplul nostru pe 15 august 2022. Relația s-a transformat într-o relație platonică, banală. Eu credeam că așa trebuie să fie relația după 18 ani. În vară, ea a zis: ce facem, divorțăm?! Eu am zis că simt la fel! Mă refer și la viața intimă.

Lucrurile romantice dispăruseră. Ne-am aruncat unul în brațele altuia și am avut 3 luni de iubire intensă. Eu m-am reconectat, ea nu a mai putut! Mie mi-a fost greu să renunț la relație. Am rugat-o să aștepte ca și eu să mă pot deconecta de la ea. Eu sunt acum în situația de acceptare. Nu există a treia persoană între noi. Noi suntem singuri. Eu am condus în căsnicie, după am tras amândoi la aceeași căruță, în ultimii ani însă ea a preluat frâiele”, a încheiat cântărețul.

