Pe una dintre rețelele de socializare, Deea Maxer și-a anunțat fanii că și-a găsit un nou loc de muncă. După modelul Rocsanei Marcu, dansatoarea încearcă să își facă o carieră de succes în domeniul imobiliarelor. Fosta soție a artistului le-a povestit fanilor că este agent imobiliar în Dubai și că le pregătește o mulțime de surprize pe acest plan.

„Am ajuns în Dubai și vă pregătesc materiale cu cele mai frumoase, exclusiviste și accesibile proiecte imobiliare, direct de la dezvoltator! Dubai e raiul milionarilor? Dacă ți-aș spune că proprietățile aici încep cu prețul de aproximativ 140.000 de euro? Numele meu este Deea Maxer și sunt agent VIP”, a transmis Deea Maxer în mediul online. Dansatoarea s-a îndrăgostit de Dubai, cunoscut ca „raiul milionarilor”, astfel că a acceptat oportunitatea de a lucra în acest oraș.

După despărțirea de tatăl copiilor ei, vedeta a încercat diferite meserii pentru a face bani. De curând, Deea Maxer a urmat un curs de machiaj și a devenit make-up artist cu acte în regulă. De asemenea, ea se ocupă și de o firmă de produse cosmetice.

Deea Maxer nu se mai lasă afectată de comentariile negative

Deea Maxer a început o relație cu Robert Drilea la scurt timp după ce a divorț de Dinu Maxer și mulți au fost cei care au criticat-o pentru decizia ei. Sătulă de toate criticile aduse în mediul online, ea a transmis un mesaj dur.

Deea Maxer a spus clar și fără rețineri faptul că cei care o să continue să aibă păreri negative asupra unor situații din viața ei, cu siguranță, vor fi blocați pe paginile ei de socializare.

„Am trecut de perioada în care mă afectau părerile internauților! Ajungi în viață în momentul ăla în care realizezi că “părelologii” sunt oameni frustrați, iar mulți dintre ei calculează problemele fără să aibă toate datele!

În concluzie nu cu ei trăim, nu ei îmi plătesc salariul, nu ei știu ce e în casă, sufletul și mintea mea! Așadar părerile neconstructive își iau block!”, a spus Deea Maxer, pe pagina personală de Instagram.

Recent, Deea Maxer a fost extrem de sinceră și a dezvăluit care au fost cele mai grele momente, după ce ea și tatăl copiilor ei, Dinu Maxer s-au separat.

Vedeta a precizat că cea mai grea parte din perioada prin care a trecut atunci a fost lupta cu opinia publică.

„Lupta cu opinia publică (n.red. a fost cea mai grea perioadă), până când am înțeles că toți cei care comentează negativ decizia mea ajungând să mă jignească, n-au trăit anii ăștia cu mine și nici nu sunt în măsură să tragă concluzii.

Am trăit să aud că femeia în 2023 dacă decide să divorțeze, în opinia publicului este «femeie de moravuri ușoare» și nu are drepturi. Am încetat să mai citesc și să dau importanță părerilor celor care umplu bisericile duminică însă în online sunt draci în comentarii și au păreri de-a dreptul îngrozitoare”, a declarat Deea Maxer pentru Ciao.ro.