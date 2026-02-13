Deea Maxer și-a găsit liniștea în brațele lui Constantin Cataramă

Constantin Cataramă are și el două fete, Maria, de 15 ani, și Iustina, de 8 ani, iar Deea Maxer are doi copii din căsătoria anterioară, pe Maysa, de 6 ani, și Andreas, în vârstă de 15 ani.

„Cred că în viață există întâlniri care nu sunt întâmplătoare. Dumnezeu mi-a adus în cale un om echilibrat și matur emoțional, lângă care mi-am găsit liniștea. Alături de Constantin am descoperit ce înseamnă sprijinul real, susținerea reciprocă și acea siguranță care nu face zgomot, dar se simte profund. Avem o relație frumoasă, așezată, în care suntem sprijin unul pentru celălalt. Nu ne dorim ca relația noastră să facă zgomot public doar pentru a atrage atenția. Suntem un cuplu sudat, iar împreună avem patru copii. Bucuria noastră ca părinți vine din liniștea și zâmbetele lor. Avem casa plină, iar asta este cea mai mare binecuvântare. Totul a venit firesc. Copiii se înțeleg minunat, au vârste apropiate și petrecem mult timp împreună, în formula noastră de șase. Fetele lui Constantin vin la noi în weekenduri și în fiecare vacanță, iar armonia dintre ei ne confirmă că suntem pe drumul potrivit”, a mărturisit Deea Maxer pentru Click!

Cum își va sărbători Deea Maxer ziua de naștere

Deea Maxer trăiește cea mai frumoasă perioadă. Acum, de ziua ei, pe 15 februarie, vor petrece împreună, cu toată familia, la o cabană, în formula de 6.

„Pe 15 februarie, de ziua mea, plecăm împreună la cabană cu copiii. Am ales să îmi petrec aniversarea astfel pentru că ei sunt familia mea și tot ce este mai prețios. Fără fală și fără ochii publicului. În normalitatea noastră, ca orice familie care își trăiește bucuriile simplu și sincer. Am avut discuții toți șase și am hotărât împreună, eu, Constantin și copiii, mutarea în viitoarea casă. Suntem în căutarea viitoarei case și suntem entuziasmați. Nu știm încă dacă viitoarea casă va fi un apartament sau o casă, însă știm că viitoarea casă trebuie să fie spațiul în care fiecare dintre noi să se simtă cu adevărat acasă. Este o decizie pe termen lung, pe care mi-o doresc de mult timp. Viitoarea casă ne dorim să fie cât mai aproape de școală și liceu, pentru că Andreas începe clasa a IX-a, iar Maysa clasa 0. Sunt etape importante în viața lor, iar pentru noi este esențial să fim aproape. Fiecare dintre noi a trecut printr-un divorț, iar astăzi facem tot ce ține de noi pentru a oferi copiilor noștri liniște, iubire și echilibru. Abia așteptăm să ne găsim viitoarea casă”, a mai spus Deea Maxer

Cum este iubitul Deei Maxer ca tată

„Constantin este un tată dedicat pentru fetele lui și un prieten apropiat pentru copiii mei. Îi ascultă, îi înțelege și îi ghidează cu blândețe. Experiența lui ca teolog, se simte în echilibrul și bunătatea pe care le aduce în familie, nu doar oamenilor cu care face ședințe de consiliere”, a încheiat Deea Maxer.

