Delia a vorbit despre momentele de anxietate. „Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult”

„Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea.

Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi face plăcere”, a dezvăluit Delia Matache, la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„E bine să te poți repoziționa de fiecare dată, să nu te lași doborât și să găsești echilibrul”, a spus juratul „iUmor”.

Anxietatea este definită ca fiind o teamă difuză, fără o cauză bine determinată cu privire la diferite evenimente ale vieții cotidiene și este mai frecvent întâlnită la copii și persoanele adulte de sex feminin.

