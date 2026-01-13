Ce beneficii are uleiul de cătină

Ce este uleiul de cătină

Uleiul de cătină este folosit de mii de ani în Asia de Sud-Est și Europa ca remediu natural pentru diverse afecțiuni.

Este extras din fructele de pădure, frunzele și semințele plantei de cătină (Hippophae rhamnoides), care este un arbust mic care crește la altitudini mari.

Uleiul de cătină este un remediu popular care poate oferi multe beneficii pentru sănătate, inclusiv un păr și o piele mai strălucitoare și un risc mai mic de cancer, boli de inimă și diabet.

Uleiul de cătină poate fi aplicat pe piele sau administrat oral. Unele cercetări sugerează că poate fi găsit în peste 200 de produse industriale, de la șampoane și săpunuri până la aditivi alimentari.

Cum se obține uleiul de cătină

Uleiul de cătină este un lichid vâscos, de culoare portocaliu-intens, cu un miros și un gust specifice. Culoarea sa caracteristică se datorează concentrației ridicate de carotenoizi, compuși naturali cu rol antioxidant.

În funcție de partea plantei din care este extras, se pot distinge două tipuri principale de ulei: uleiul din pulpa fructelor și uleiul din semințe. Uleiul obținut din pulpă este mai intens colorat și mai bogat în carotenoizi și vitamina E, în timp ce uleiul din semințe conține o proporție mai mare de acizi grași polinesaturați, precum omega-3 și omega-6.

Procesul de obținere a uleiului de cătină implică mai multe etape atent controlate, pentru a păstra cât mai bine proprietățile naturale ale plantei. În primul rând, fructele de cătină sunt recoltate atunci când ajung la maturitate deplină, de obicei la sfârșitul verii sau începutul toamnei. După recoltare, acestea sunt curățate de impurități și spălate, apoi pot fi supuse unui proces de zdrobire sau presare, pentru a separa sucul, pulpa și semințele.

Una dintre cele mai apreciate metode de obținere a uleiului este presarea la rece. Această tehnică presupune extragerea uleiului fără utilizarea temperaturilor ridicate sau a substanțelor chimice, ceea ce ajută la conservarea vitaminelor și a acizilor grași sensibili la căldură. În cazul uleiului din semințe, semințele sunt mai întâi uscate, apoi presate mecanic. Pentru uleiul din pulpă, se poate folosi centrifugarea sau decantarea fracțiunii uleioase care se separă natural din masa fructelor zdrobite.

O altă metodă de obținere, utilizată mai ales la scară industrială, este extracția cu solvenți, care permite obținerea unei cantități mai mari de ulei, însă poate reduce calitatea produsului final dacă nu este realizată corespunzător. Din acest motiv, uleiul de cătină obținut prin presare la rece este considerat superior din punct de vedere nutritiv și este preferat pentru uz alimentar și cosmetic.

Ce beneficii are uleiul de cătină

Bogat în mulți nutrienți

Cătina este bogată în diverse vitamine, minerale și compuși vegetali benefici.

Cercetătorii au identificat peste 190 de biocompuși activi în semințele, fructele și uleiul de cătină. Printre aceștia se numără:

Vitamine: A, B, C, K, E

Minerale: fier, calciu, magneziu, potasiu, cupru, zinc

Polifenoli: proantocianidine, acid galic, epicatechină, epigalocatechină

Flavonoizi: quercetină, izoramnetină, kaempferol, miricetină

Acizi grași: omega 3, 6, 9 și 7

Cătina este în mod natural plină de antioxidanți, care pot ajuta la protejarea organismului împotriva îmbătrânirii și a bolilor precum cancerul și bolile de inimă.

Semințele și frunzele sale sunt, de asemenea, bogate în fitosteroli, un compus vegetal care poate bloca absorbția colesterolului din dietă în organism. Aceasta este o modalitate prin care uleiul de cătină poate reduce riscul de boli de inimă.

Acest ulei provine din semințe sau fructe de pădure de cătină și este cea mai valoroasă componentă a plantei.

Poate proteja pielea

Uleiul de cătină a fost folosit ca tratament natural pentru piele timp de secole.

Este bogat în grăsimi nesaturate, antioxidanți, fitosteroli, carotenoizi și vitaminele E și K – toate acestea funcționând împreună pentru a proteja integritatea pielii și a susține reînnoirea acesteia.

Uleiul de cătină este, de asemenea, bogat în acid palmitoleic (omega-7), un tip de grăsime care se găsește în mod natural în pielea umană și care poate ajuta la tratarea arsurilor și la stimularea vindecării rănilor.

De fapt, uleiul de cătină este unul dintre singurele alimente vegetale cunoscute pentru furnizarea tuturor celor patru acizi grași omega, inclusiv omega 3, 6, 7 și 9.

Este o sursă bună de acizi grași omega-6, acid linoleic și acid gama-linolenic, care pot ajuta la reducerea acneei și a psoriazisului și la protejarea împotriva pielii uscate sau descuamate.

În plus, compușii din uleiul de cătină par promițători în protejarea pielii de efectele dăunătoare ale razelor UV de la soare.

Poate că nu este surprinzător că, de obicei, cătina este adăugată la diverse produse anti-îmbătrânire sau de reducere a ridurilor. Este, de asemenea, un ingredient comun în produsele destinate tratării pielii uscate, iritate, descuamate sau cu mâncărime.

Poate susține sănătatea inimii

Uleiul de cătină poate fi benefic pentru sănătatea inimii în mai multe moduri. Este bogat în fitosteroli, compuși vegetali cu funcții antioxidante și antiinflamatorii care ajută la protejarea organismului de boli.

Acești compuși pot ajuta la blocarea absorbției colesterolului din dietă, ceea ce poate ajuta la prevenirea blocajelor colesterolului LDL (rău) în vasele de sânge și artere.

Uleiul de cătină este, de asemenea, o sursă bună de quercetină, un antioxidant legat de un risc mai mic de boli de inimă.

În cele din urmă, un studiu din 2017 a constatat că administrarea a 0,75 ml de ulei de cătină zilnic a ajutat la reducerea nivelului tensiunii arteriale la persoanele cu hipertensiune arterială. Trigliceridele și nivelurile de colesterol total și LDL au scăzut, de asemenea, la cei care aveau colesterol ridicat.

Cu toate acestea, efectele asupra persoanelor cu tensiune arterială și niveluri normale de colesterol au fost mai puțin pronunțate.

Poate reduce nivelul zahărului din sânge

Uleiul de cătină poate ajuta la gestionarea nivelului zahărului din sânge și la prevenirea diabetului prin stimularea secreției de insulină și a sensibilității la insulină.

Totuși, sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege mai bine rolul uleiului de cătină în gestionarea glicemiei.

Poate stimula sistemul imunitar

Uleiul de cătină poate ajuta la protejarea organismului împotriva infecțiilor.

Unii experți atribuie acest efect, în mare parte, conținutului ridicat de acid palmitoleic din ulei. Acest acid gras poate ajuta la stimularea sistemului imunitar și la reducerea inflamației.

Uleiul de cătină este, de asemenea, încărcat cu antioxidanți. Flavonoidele precum quercetina și izoramnetina, în special, pot ajuta la stimularea sistemului imunitar și la creșterea rezistenței la boli. Acești compuși vegetali benefici pot ajuta la combaterea stresului oxidativ prin protejarea celulelor organismului împotriva moleculelor instabile numite radicali liberi.

Poate susține sănătatea ficatului

Uleiul de cătină poate contribui la un ficat sănătos. Acest lucru se datorează faptului că conține grăsimi sănătoase, vitamina E și carotenoizi, toate acestea putând proteja celulele hepatice de deteriorare.

Un studiu din 2018 efectuat pe șobolani a descoperit că mai mulți compuși din uleiul de cătină pot ajuta la reducerea inflamației hepatice, a leziunilor și a fibrozei (cicatrizării) și pot ajuta la stimularea vindecării ficatului.

Poate avea efecte anticancerigene

Compuși precum flavonoidele și antioxidanții din uleiul de cătină pot avea efecte anticancerigene.

De exemplu, cătina este bogată în quercetină. Conform unei analize din 2020, unele studii au descoperit că acest flavonoid pare să ajute la distrugerea celulelor canceroase. Alți antioxidanți, precum carotenoizii și vitamina E, pot oferi, de asemenea, protecție.

Conform unei analize din 2018, unele studii pe animale sugerează că extractele de cătină pot ajuta la prevenirea răspândirii celulelor canceroase și la protejarea celulelor sănătoase de efectele radioterapiei, un tratament comun pentru cancer.

Aceste efecte nu au fost testate la oameni, așa că sunt necesare mai multe studii.

Alte beneficii potențiale

Deși se presupune că uleiul de cătină oferă beneficii suplimentare pentru sănătate, nu toate afirmațiile sunt susținute științific. Printre beneficii se mai numără:

Poate îmbunătăți digestia: Unele cercetări sugerează că uleiul de cătină poate ajuta la reducerea inflamației gastrointestinale și la prevenirea și tratarea ulcerelor stomacale.

Poate ameliora simptomele menopauzei: Cătina poate reduce uscăciunea vaginală și poate acționa ca un tratament alternativ eficient pentru persoanele aflate la menopauză care nu pot lua estrogen.

Poate trata ochii uscați: Un studiu din 2019 a asociat consumul zilnic de cătină cu reducerea roșeții și a senzației de arsură la nivelul ochilor.

Poate îmbunătăți aspectul părului: Cătina conține cantități mici de lecitină, un tip de grăsime care poate elimina excesul de sebum din păr. De asemenea, poate ajuta la repararea părului deteriorat și la restabilirea elasticității acestuia, arată Healthline.com.

Riscuri și contraindicații

Uleiul de cătină este utilizat de secole și este în general considerat sigur. Efectele secundare par a fi rare.

În prezent nu există cercetări privind siguranța cătinei la persoanele însărcinate sau care alăptează, la copii sau atunci când este luat cu medicamente sau alte suplimente.

Dacă aveți simptome inexplicabile după ingerarea uleiului de cătină sau aplicarea acestuia pe piele, încetați să îl utilizați. Dacă simptomele persistă, adresați-vă unui profesionist din domeniul sănătății.

