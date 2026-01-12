Un tânăr din București a apelat la AI pentru a-și renova baia

Eric este cunoscut pe TikTok pentru videoclipurile pe care le realizează cu renovarea apartamentului din București. Tânărul are un imobil vechi din Capitală și a decis să îl renoveze, aproape în totalitate, singur.

Pe contul de TikTok a postat filmulețe cu procesul de renovare, curățenia din apartament și etapele renovării de până acum. Recent, băiatul a apelat și la ajutorul inteligenței artificiale și i-a cerut mai multe idei ca să-și renoveze baia.

„Cred că sunt primul om care și-a făcut apartamentul cu inteligență artificială din România. Îi dau dimensiunile, îi explic ce și cum”, începe Eric povestea din mediul online.

AI i-a recomandat să monteze chiuveta în duș

Eric a postat în videoclip schița pe care i-a lăsat-o lui Chat GPT și apoi a arătat primele fotografii pe care le-a generat inteligența artificială. În imagine să vede că AI-ul i-a recomandat să pună chiuveta în interiorul cabinei de duș.

Chat GPT i-a generat prima dată idei în care chiuveta este pusă în duș. Foto: captură TikTok / Ericleanu

Totuși, pe același perete, în exteriorul cabinei, se vede montată și bateria dușului.

@ericleanu Eu nu prea pot să vizualizez chestii, așă că să-l am pe gpt să-mi facă randări 😮‍💨😮‍💨 ♬ Interstellar - Leonardo Travensoli

„Chiuveta e în duș. După vine cu o altă imagine, în care chiuveta e tot în duș”, spune tânărul râzând. După ce i-a oferit mai multe explicații, AI-ul a început să îi genereze și ideile potrivite pentru renovarea băii.

Tânărul din București își renovează singur apartamentul

Videoclipurile lui Eric în care s-a apucat de renovarea unui apartament vechi din București au devenit rapid virale. Încă de la începutul procesului, tânărul a mărturisit că vrea să se încadreze într-un buget foarte mic și să facă totul cu bani puțini.

„Ziua 2 de renovat apartamentul pe bani foarte puțini. Pentru oamenii cu mai multă experiență, cât credeți că mă va costa totul? (…) Acolo unde pot să facă eu singur, fără să existe riscul să stric ceva, pot să salvez ceva și până la urmă e tare pentru că poți să te uiți la ceva ce ai făcut cu mâna ta și să-ți amintești”, a explicat el, într-unul din clipurile de pe TikTok.

Recunoaște că sentimentul de bucurie când se va uita la cum și-a renovat apartamentul cu mâna lui este unul special și abia așteaptă să termine întregul proces.

De-a lungul timpului, oamenii au apelat la ajutorul inteligenței artificiale pentru tot felul de probleme. Spre exemplu, în vara anului trecut, trei studenți cu câștigat la loto cu sfaturile de la AI și au folosit o schemă care le-a adus 50.000 de euro. Câteva luni mai târziu, Chat GPT a ajutat o femeie să ghicească numerele la loto, iar suma obținută a fost uriașă.

Cum ar fi bine să formulezi cerințele ca AI-ul să înțeleagă exact ce vrei

Ca să înțeleagă inteligența artificială exact ce îi ceri, trebuie să scrii prompturi clare și structurate. Indicat este să fii specific și detaliat. Practic, în loc să spui „scrie-mi ceva fain”, cere „scrie-mi un email formal de 150 de cuvinte în română către un client, pentru a cere amânarea plății cu 30 de zile din cauza problemelor financiare”.

Oferă-i un context clar, spunând cine ești, cui te adresezi și ce scop ai, de exemplu: „Sunt manager HR și trebuie să scriu o ofertă de job pentru un programator junior în București, cu salariu de 6000 lei net”.

Atribuie-i un rol clar, iar astfel o să știe din perspectiva cui privește problema. Un exemplu complet bun ar fi: „Sunt profesor de mate clasa a 8-a. Creează un exercițiu de algebră cu 5 operații pentru elevii mei, nivel mediu, cu explicații și rezolvare pas cu pas. Pune rezultatul într-un tabel cu 3 coloane: Enunț, Soluție, Explicație”.