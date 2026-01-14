Într-un interviu acordat influencerului José Climent pentru canalul de YouTube „Fortfast WTF”, Carmen a vorbit despre diferențele educaționale dintre Spania și România, subliniind nivelul scăzut al exigenței școlare din sistemul de învățământ românesc.

„În România sistemul de notare este de la 0 la 10, dar notele sunt 8, 9 și 10”, a povestit profesoara.

Ea a mai adăugat: „Dacă le dai un șapte, (elevii n.r.) se vor simți de parcă le-ai fi dat un doi, iar apoi părinții te vor căuta (pentru a discuta cu tine n.r.). Odată, o mamă mi-a scris la 23.30, întrebând de ce fiica ei a primit nota 7”.

Lipsa de disciplină din școlile românești

Carmen spune că a fost șocată atunci când a început să predea spaniola într-un liceu din România. Ea a remarcat o lipsă mare de disciplină în școlile românești. Carmen descrie cum elevii mănâncă în clasă, vin și pleacă după bunul plac și chiar adorm în bănci. Ea atrage atenția că „un astfel de comportament este complet de neconceput în Spania”.

„În România poți să stai cu telefonul în clasă și nu se întâmplă nimic. Poți să dormi în clasă și tot nu se întâmplă nimic”, a spus ea, în interviu.

Profesoara a povestit cum la începutul unei ore, o elevă a venit cu telefonul la ea spunându-i că livratorul i-a adus comanda de mâncare și trebuie să meargă să o ridice. „S-a întors cu meniul KFC și a mâncat în clasă”, a spus ea.

De asemenea, Carmen a susținut că în România „elevii intră și ies de la ore când vor”.

Ea a mai relatat că pentru elevii români, tot ce este rău este „comunism”. „De fapt, mi-au spus că sunt o comunistă. Ceea ce vreau să îți spun este că sunt foarte rea pentru că le dau, câteodată, câte un patru. Se uită la mine supărați și îmi spun: comunistă, comunistă”, a povestit profesoara.

„O lume complet diferită”

Ea a mai adăugat: „nivelul de exigență în România este extrem de scăzut. Cred că au fost iarăși pe ultimul loc în raportul PISA. E o lume complet diferită”, potrivit Huffington Post.

Rezultatele slabe ale României la testele PISA, un studiu realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care evaluează competențele elevilor de 15 ani în citire, matematică și științe, confirmă observațiile profesoarei spaniole. În 2022, România s-a clasat pe ultimele locuri în acest clasament internațional.

În urma experienței sale didactice în România, Carmen apreciază acum mai mult sistemul de învățământ spaniol.

„Aici (în România n.r.) am învățat să apreciez mult mai mult ce aveam în Spania”, a concluzionat ea.