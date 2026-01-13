Horoscop Berbec – 14 ianuarie 2026:

Ar fi bine să pornești la drum astăzi cu intenția clară de a-ți ține sub control, cât poți de mult, dorința de a spune tot ce-ți trece prin cap. Chiar dacă faci asta de obicei, astăzi ar fi bine să faci o excepție care va fi binevenită.

Horoscop Taur – 14 ianuarie 2026:

Poate că nu ești prea vorbăreț din fire și asta te va ajuta foarte mult să nu pui paie pe focul vreunui conflict care abia așteaptă să-l alimenteze cineva. Dacă te surprinzi vorbind în plus, ar fi bine să te oprești imediat.

Horoscop Gemeni – 14 ianuarie 2026:

Este o zi în care agitația nu mai e productivă, ci distruge lucrurile bune, făcute cu eforturi importante. Ar fi bine să stai pe gânduri înainte de a vorbi, mai ales dacă știi deja că efect distructiv pot avea vorbele spuse la întâmplare.

Horoscop Rac – 14 ianuarie 2026:

Șansa ta de astăzi vine din faptul că nu-ți dai drumul la gură prea ușor. Pericolul vine tot de aici, din cauză că presiunea interioară acumulată poate izbucni când te aștepți mai puțin și te poate surprinde și pe tine.

Horoscop Leu – 14 ianuarie 2026:

Oricât de complicate ar fi situațiile pe care le trăiești astăzi, fiecare dintre ele are o cheie pe care o vei găsi mult mai ușor dacă nu te lași în voia emoțiilor negative de moment, cele care nu te sfătuiesc de bine niciodată.

Horoscop Fecioară – 14 ianuarie 2026:

Este o zi presărată cu momente în care riscul de a face greșeli dureroase este mare. Cuvintele nu-ți mai sunt prietene și nu te poți folosi de ele ca să ți-i apropii pe cei din jur.

Horoscop Balanță – 14 ianuarie 2026:

Ai ocazia de a înțelege mai multe despre tine din felul în care vei fi tentat să reacționezi față de neplăcerile care apar. Astăzi nu merge să privești în altă parte, va trebui să cauți activ partea bună din orice.

Horoscop Scorpion – 14 ianuarie 2026:

E multă vorbărie în jur și s-ar putea să te deranjeze destul de mult această gălăgie inutilă. Poți refuza să participi și, în felul acesta, să nu devii ecou pentru toată această pălăvrăgeală.

Horoscop Săgetător – 14 ianuarie 2026:

Sinceritatea brutală nu poate fi o soluție, chiar dacă ești convins că numai așa vei reuși să scoți la lumină tot ce știi că ți-au ascuns cei din jur. Este mai înțelept să temperezi acest impuls. Vei obține rezultate și în lipsa lui.

Horoscop Capricorn – 14 ianuarie 2026:

S-ar putea să te simți agresat de cuvintele unor apropiați care sunt convinși că trebuie să spună tot ce le trece prin cap. Poate că au motivele lor și reacțiile tale dure nu vor face decât să-i supere.

Horoscop Vărsător – 14 ianuarie 2026:

Este o zi în care zăpăceala generală nu poate duce la nimic bun, iar dacă alegi să intervii cu duritate, spunând și tu tot ce gândești în acel moment, nu vei contribui la limpezirea situației, ci vei provoca și mai multă confuzie.

Horoscop Pești – 14 ianuarie 2026:

Este bine să apelezi la rezervele strategice de bun simț și să fii tu cel care alege cum să te simți, la ce să te gândești și ce să-ți dorești. Influența exterioară s-ar putea să nu te ducă acolo unde ai nevoie.

MAI recunoaște că există discuții în Guvern pentru creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor, dar va exista o perioadă de tranziție
Știri România 21:37
MAI recunoaște că există discuții în Guvern pentru creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor, dar va exista o perioadă de tranziție
Un șofer român beat a condus 30 de kilometri pe contrasens pe o autostradă, în Germania
Știri România 21:06
Un șofer român beat a condus 30 de kilometri pe contrasens pe o autostradă, în Germania
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. „Îmi era teamă. Eu nu mă puteam gândi că vom merge în povestea asta"
Stiri Mondene 17:40
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. „Îmi era teamă. Eu nu mă puteam gândi că vom merge în povestea asta”
Cine este Luiza Condrea, concurentă la „Desafio: Aventura", emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 17:28
Cine este Luiza Condrea, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
Politică 21:21
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
MAE spune că votul României pentru Acordul UE-Mercosur s-a dat fără mandat, pe baza unor „instrucțiuni pentru poziția afirmată public"
Politică 18:37
MAE spune că votul României pentru Acordul UE-Mercosur s-a dat fără mandat, pe baza unor „instrucțiuni pentru poziția afirmată public”
