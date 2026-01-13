Italia domină topul european

În Europa, Italia se remarcă prin trei destinații distincte, la scurt timp după ce gastronomia italiană a primit statutul de Patrimoniu Cultural Imaterial UNESCO.

Nici nu e de mirare, având în vedere că Italia își menține poziția de lider global în topul celor mai bune bucătării din lume, potrivit Taste Atlas.

Ghidul Michelin recomandă Veneția, unde investițiile în hoteluri de lux atrag bucătari de renume internațional, Munții Dolomiți, apreciați pentru „o bucătărie alpină din ce în ce mai ambițioasă”, și Coasta Amalfi, impulsionată de lansarea unui nou serviciu Belmond.

Pe continent mai apar Cehia, dincolo de Praga, și orașul Wrocław din Polonia, recunoscute pentru scena lor gastronomică emergentă.

Asia și Orientul Mijlociu, în plină ascensiune

În Asia, Ghidul Michelin indică Filipine drept una dintre cele mai promițătoare destinații, menționând un „moment global în Manila și Cebu” pentru bucătăria filipineză.

Pe listă se mai află Cappadocia din Turcia și provincia Jiangsu din China, regiuni apreciate pentru tradițiile culinare autentice și reinterpretările moderne.

Arabia Saudită este singura destinație din Orientul Mijlociu, fiind descrisă de Michelin ca o țară aflată într-un proces accelerat de „maturizare culinară”.

America de Nord și renașterea gastronomică

În America de Nord, selecția include Québec și Vancouver din Canada, alături de mai multe destinații din SUA.

Printre acestea se numără Ruta 66, care traversează opt state și trece printr-o renaștere gastronomică înaintea centenarului său, dar și sudul american, Florida, Boston și Philadelphia.

„În opt state, restaurantele, localurile cu grătar și motelurile sunt revigorate cu grijă, pregătite pentru un nou val de vizitatori”, notează Ghidul Michelin, menționând preparate precum „plăcintă, carne afumată [și] chili”.

Lista completă a destinațiilor Michelin pentru 2026

Europa: Veneția, Cehia (dincolo de Praga), Munții Dolomiți, Wrocław, Coasta Amalfi

Orientul Mijlociu: Arabia Saudită

Asia: Cappadocia, provincia Jiangsu, Filipine

America de Nord: Ruta 66, Sudul american, Florida, Boston, Philadelphia, Québec, Vancouver

Lista Michelin pentru 2026 oferă o imagine clară asupra destinațiilor unde gastronomia devine principalul motiv de călătorie.

Geneva, desemnată drept cel mai elegant oraș din Europa, are 57 de restaurante din Ghidul Michelin.