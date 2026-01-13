Urmărire spectaculoasă pe străzile din Villach

Furtul a avut loc luni seara, pe 12 ianuarie, când doi suspecți ar fi pătruns prin efracție într-o locuință. Aceștia ar fi forțat un geam din bucătărie și ar fi răscolit întreaga casă în căutare de bunuri de valoare, conform publicației austriece NOEN. Proprietarii au descoperit spargerea la scurt timp, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție, care au verificat locuința și cu ajutorul unui câine.

Urmele de pași descoperite la locul spargerii au condus poliția către un autoturism cu numere de înmatriculare franceze, aflat în apropiere. În momentul în care agenții au încercat să controleze mașina, șoferul a demarat brusc. Poliția l-a urmat, la scurt timp.

Urmărirea, la care au participat aproximativ 30 de polițiști, s-a încheiat după ce vehiculul s-a izbit de un copac.

Câinele polițist l-a imobilizat pe unul dintre spărgători

Ulterior, cele două persoane din mașină au abandonat autoturismul și au luat-o la fugă. Câinele polițist „Face” a reușit să-l prindă pe unul dintre suspecți.

Un cetățean român, în vârstă de 56 de ani, a fost, potrivit poliției, doborât la pământ de câine în timpul urmăririi, apoi reținut de polițistul care îl controla. În timp ce fugeau, suspecții au aruncat mai multe bunuri furate: bijuterii și un iPad. Cel de-al doilea suspect a reușit, însă, să scape.

Românul a fost dus într-un centru de arest al poliției, iar complicele său este în continuare căutat de polițiști.



