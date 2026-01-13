CTP, despre acuzațiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu: „O să se stingă toată povestea asta”

„Nu va pleca nicăieri. O să se stingă toată povestea asta. Domnul Marinescu are tot sprijinul partidului (n.red. PSD). Prin urmare, se va considera că s-a verificat atunci și că…. A, vrea să o dea în judecată pe Emilia Șercan, din câte am înțeles. Se gândește să o dea în judecată”, a afirmat CTP la Europa FM.

Apoi s-a referit la modul elaborat în care se exprimă ministrul Justiției. „Domnul Marinescu, înainte de a fi plagiat sau nu, are o altă problemă. El însuși este un plagiat. Domnul Marinescu este alcătuit din bucăți luate de ici și colo care nu sunt ale lui. Și tipul lui de discurs este alcătuit numai din prefabricate verbale. Este ceva fabulos. Nu am mai văzut așa ceva. Deci, el este un plagiat. Omul ăsta nu are nimic de la el. E ca și cum nu ar exista”, a comentat Cristian Tudor Popescu.

Într-o altă declarație, la B1TV, CTP a fost ironic: „Se exprimă extraordinar, îl admir, într-un șir nesfârșit de prefabricate verbale. Vorbește ca un robot telefonic”.

Emilia Șercan l-a acuzat pe Radu Marinescu de plagiat

Ziarista Emilia Șercan a susținut în Pressone că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost plagiată. Potrivit ziaristei, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei.

Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Foarte important, dezvăluirile au apărut în presă după ce, pe 8 ianuarie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat începerea procedurilor de selecție pentru șefia marilor parchete, inclusiv DNA și DIICOT.

PSD a contestat „manevra josnică” prin care Marinescu a fost acuzat de Emilia Șercan, care „și-a plagiat propria lucrare de licență”

În acest context, partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis că „îl susține fără rezerve” pe Radu Marinescu și a acuzat „manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat” de către ziarista Emilia Șercan, „imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

Mai mult, social-democrații au taxat-o pe Emilia Șercan, acuzând-o de impostură și de plagiat în propria lucrare de doctorat, informații apărute acum aproape 10 ani în spațiul public: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

La rândul său, Radu Marinescu a spus că nu își dă demisia nici dacă premierul Ilie Bolojan îi cere acest lucru.