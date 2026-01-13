Va fi probabil prea târziu când președintele Statelor Unite o să afle, cu surprindere hollywoodiană, că în tot acest răstimp Netanyahu și coaliția cu care guvernează și-au urmat, ba chiar au accelerat, obiectivul de anexare a Cisiordaniei.
În Gaza, acordul de oprire a focului – în vigoare din 10 octombrie anul trecut – continuă să fie încălcat zilnic, sub ochii americanilor de la Centrul Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC) din Kiryat Gat. Etapa a doua a Planului Trump, care ar fi trebuit să înceapă deja, plutește suspendată deasupra catastrofei.
Bibi Talent (care, de fapt, nici o zi în viața lui politică n-a ieșit din logica de campanie) se îndreaptă spre al șaptelea mandat de premier. În competiție, la legislativele care se apropie – cu o Opoziție firavă, ce nu i-a pus niciodată mari probleme – competitorii sunt oamenii din stradă.
Inițiativa de a-i oferi prestigiosul Premiu Israel autointitulatului „geniu stabil” Trump este perfect gândită, astfel încât, în preajma alegerilor, să-l aibă pe președintele Statelor Unite la Ierusalim.
În stradă dinainte de cumplita zi de 7 octombrie 2023, în marile manifestații care încercau să oprească subordonarea politică a Justiției, adevărați anticorpi ai democrației, vrednicii de admirație cetățenii israelieni îi sunt recunoscători lui Donald J. Trump pentru că le-a restituit ostaticii, pentru că, fără decizia sa, coșmarul războiului din Gaza nu s-ar fi oprit. Iar Bibi Talent nu va rata ocazia să profite.
Așa cum nu va rata nici ocazia – a făcut-o nu o dată, de când a devenit subiect al câtorva dosare penale de corupție – să afirme că victoria în alegeri echivalează cu o sentință de nevinovăție pronunțată de popor.
Însă spectacolul acestei campanii va fi mai dramatic decât al celorlalte. Benjamin Netanyahu nu se va putea eschiva să explice – credibil! – de ce, pe 7 octombrie 2023, statul condus de el a fost incapabil să își apare cetățenii în fața atacului barbar al Hamas.
Virtuoz al victimizării, campion absolut în identificarea de țapi ispășitori, aceste două talente nu-i vor fi suficiente. Nu fără ajutorul Magicianului din Biroul Oval, care va merge până într-acolo încât să-l declare de neînlocuit și cu teatralul său aer suzeran să-l distribuie în rolul de supraom supraprovidențial pentru Marele Israel și Noul Orient Mijlociu.
