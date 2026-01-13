Întrebat la TVR dacă în Guvern există o discuție pentru majorarea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști, premierul Bolojan a confirmat: „Aceasta este o realitate care privește și aceste categorii. Iar aici, controlul cheltuielilor nu îl faci prin reduceri de personal, pentru că este un deficit de personal. Controlul cheltuielilor se face prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun simț. Cei care astăzi au vârsta de pensionare și se pot pensiona li se aplică, ca și în propunerea magistraților, varianta tranzitorie, adică pot să își mențină actualele drepturi, indiferent cât lucrează”.

El a precizat că nu vrea ca un val de oameni din poliție să iasă la pensie, pentru că „nu ne ajută deloc nici pe ei, nici pe noi”, dar „trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite pentru creșterea vârstei de pensionare, găsind niște formule de pensionare accelerată acolo unde într-adevăr se justifică”.

„Am dat exemple, nu m-am ferit să spun asta. Una este să stai în pază la un sediu de instituție de dimineața până seara fără să ai niciun fel de probleme, fără să depui efort și poți să faci asta fără niciun fel de problemă până la 65 de ani. Și alta este să fii în fața Guvernului sau la un meci sau într-o situație tensionată unde trebuie să ai o forță fizică, unde ai echipamentul pe tine și atunci, în cazul unui jandarm, cei care sunt în brigăzi mobile, trebuie să li se găsească o formulă de pensionare mai rapidă”, a explicat șeful Guvernului.

Întrebat când se vor face aceste modificări, Ilie Bolojan a răspuns: „Cu cât se fac mai repede, cu atât se fac mai bine. Cred că în acest an. România, dacă vrea să se însănătoșească economic, trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală. Iar asta înseamnă să creștem vârsta de funcționare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcționa”.

Amintim că ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, care este și vicepremier, a declarat luni, 12 ianuarie, la Antena 3, că în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, condusă de premierul Ilie Bolojan, s-a luat decizia ca vârsta de pensionare să crească în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP. „Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie din salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare”, a adăugat el.

Mai amintim că Guvernul Bolojan a stabilit la finalul anului trecut că magistrații se vor putea pensiona la 65 de ani, nu la 48, cum este legea actuală, cu maximum 70% din ultimul salariu net, nu cu 80% din ultimul salariu brut, cum este în prezent. Pentru că primul proiect a fost respins de CCR, Executivul a venit cu al doilea proiect, în care vârsta de pensionare a rămas acceași, singura modificare fiind la perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani. Astfel, tranziția pentru judecători și procurori va fi de 15 ani, nu de 10 ani, cum scria în primul proiect. Însă acest al doilea proiect este tergiversat de CCR, care a amânat de trei ori verdictul din cauza judecătorilor numiți de PSD care au boicotat ședințele de judecată.

