Bolojan nu a negat că îi va cere demisia lui Radu Marinescu dacă „o entitate independentă va certifica acest plagiat”

„Am avut o discuție în această dimineață cu domnul ministru. Lucrurile de care dânsul este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru. Sunt lucruri care, înțeleg, sunt de 15-20 de ani în urmă. Încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru. Am mai discutat și în cazurile anterioare în care miniștrii au avut situații care erau legate de activitatea lor de dinainte de a ocupa aceste portofele (n.red. portofolii)”, a spus Ilie Bolojan, la TVR, în prima reacție pe acest subiect.

El a adăugat că „plagiatul este o formă de furt” și că „nu este de apreciat”, dar „nu am date să judec strict această situație” și speră că „o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu”.

Întrebat dacă, după demisiile vicepremierului Dragoş Anastasiu şi ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, ministrul Justiţiei ar trebui să procedeze la fel, Bolojan a replicat: „Sunt aspecte care țin de evaluarea personală și politică pe care fiecare partid politic care își susține miniștrii o face în așa fel încât Guvernul să funcționeze, pentru a asigura o stabilitate în România”.

Întrebat apoi direct dacă îi va cere demisia ministrului Radu Marinescu de la ministerul Justiției în cazul în care o entitate oficială va confirma plagiatul, Bolojan nu a negat: „Altfel este o acuzație și, v-am spus, se intră într-o zonă de speculații, de lucruri care se leagă de cronologia datei la care a apărut această informație și așa mai departe. Dar asta este situația în momentul de față”.

Emilia Șercan l-a acuzat pe Radu Marinescu de plagiat

Ziarista Emilia Șercan a susținut în Pressone că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost plagiată. Potrivit ziaristei, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei.

Radu Marinescu, acuzat de plagiat, este ministrul Justiției din decembrie 2024
Radu Marinescu, acuzat de plagiat, este ministrul Justiției din decembrie 2024. Foto: Hepta

Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Foarte important, dezvăluirile au apărut în presă după ce, pe 8 ianuarie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat începerea procedurilor de selecție pentru șefia marilor parchete, inclusiv DNA și DIICOT.

PSD a contestat „manevra josnică” prin care Marinescu a fost acuzat de Emilia Șercan, care „și-a plagiat propria lucrare de licență”

În acest context, partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis că „îl susține fără rezerve” pe Radu Marinescu și a acuzat „manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat” de către ziarista Emilia Șercan, „imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

Mai mult, social-democrații au taxat-o pe Emilia Șercan, acuzând-o de impostură și de plagiat în propria lucrare de doctorat, informații apărute acum aproape 10 ani în spațiul public: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

La rândul său, Radu Marinescu a spus că nu își dă demisia nici dacă premierul Ilie Bolojan îi cere acest lucru.

Cristian Tudor Popescu spune că Radu Marinescu nu va fi demis după acuzațiile de plagiat, dar a remarcat altceva: „Este fabulos. Nu am mai văzut”
MAI recunoaște că există discuții în Guvern pentru creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor, dar va exista o perioadă de tranziție
Știri România 21:37
MAI recunoaște că există discuții în Guvern pentru creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor, dar va exista o perioadă de tranziție
Un șofer român beat a condus 30 de kilometri pe contrasens pe o autostradă, în Germania
Știri România 21:06
Un șofer român beat a condus 30 de kilometri pe contrasens pe o autostradă, în Germania
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. „Îmi era teamă. Eu nu mă puteam gândi că vom merge în povestea asta"
Stiri Mondene 17:40
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. „Îmi era teamă. Eu nu mă puteam gândi că vom merge în povestea asta”
Cine este Luiza Condrea, concurentă la „Desafio: Aventura", emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 17:28
Cine este Luiza Condrea, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
Politică 21:21
Ilie Bolojan nu exclude să îi ceară demisia lui Radu Marinescu dacă o comisie academică va confirma plagiatul de care este acuzat ministrul Justiției
MAE spune că votul României pentru Acordul UE-Mercosur s-a dat fără mandat, pe baza unor „instrucțiuni pentru poziția afirmată public"
Politică 18:37
MAE spune că votul României pentru Acordul UE-Mercosur s-a dat fără mandat, pe baza unor „instrucțiuni pentru poziția afirmată public”
