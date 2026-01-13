MAI a admis că „există discuții la nivelul Guvernului” pentru majorarea vârstei de pensionare, dar, dacă se vor concretiza, „vor include o perioadă de tranziție”. „Există discuții la nivelul Guvernului privind creșterea a vârstei de pensionare. Aceste discuții privesc perspectiva viitoare și, în cazul în care vor fi avansate soluții legislative, acestea vor include o perioadă de tranziție și vor fi supuse consultării”, a transmis Ministerul de Interne.

Instituția condusă de Cătălin Predoiu a precizat că deocamdată nu există niciun proiect de lege elaborat care să vizeze modificarea legislației, dar va informa sindicatele în legătură cu evoluția acestui subiect.

În acest context, MAI va propune măsuri menite să încurajeze rămânerea în sistem a personalului eligibil pentru pensionare, cu respectarea cadrului legal și a nevoilor operaționale.

„Persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare la acest moment nu își pot pierde vocația și drepturile și eventuale noi prevederi nu pot afecta retroactiv această vocație de pensionare și condițiile de pensionare pentru cei care au îndeplinit criteriile legii în vigoare. MAI a asigurat că va menține acest dialog transparent și va informa sistematic sindicatele în legătură cu evoluția acestui subiect”, se mai arată în comunicat.

Amintim că ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, care este și vicepremier, a declarat luni, 12 ianuarie, la Antena 3, că în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, condusă de premierul Ilie Bolojan, s-a luat decizia ca vârsta de pensionare să crească în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP. „Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie din salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare”, a adăugat el.

Mai amintim că Guvernul Bolojan a stabilit la finalul anului trecut că magistrații se vor putea pensiona la 65 de ani, nu la 48, cum este legea actuală, cu maximum 70% din ultimul salariu net, nu cu 80% din ultimul salariu brut, cum este în prezent. Pentru că primul proiect a fost respins de CCR, Executivul a venit cu al doilea proiect, în care vârsta de pensionare a rămas acceași, singura modificare fiind la perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani. Astfel, tranziția pentru judecători și procurori va fi de 15 ani, nu de 10 ani, cum scria în primul proiect. Însă acest al doilea proiect este tergiversat de CCR, care a amânat de trei ori verdictul din cauza judecătorilor numiți de PSD care au boicotat ședințele de judecată.

Cristian Tudor Popescu spune că Radu Marinescu nu va fi demis după acuzațiile de plagiat, dar a remarcat altceva: „Este fabulos. Nu am mai văzut”

