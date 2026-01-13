„Studiile ne arată că apa termală de la noi e foarte caldă și zăcământul are potențial. Ar trebui să facem un foraj la 2.000 de metri adâncime, de unde vom scoate apă cu 60-70 grade Celsius. Avem licență de exploatare, ne mai trebuie finanțare, pentru că un astfel de foraj costă cam 3 milioane de euro. Am depus proiectul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sperăm că vom atrage fondurile”, a precizat Adrian Magda, marți, pentru publicația locală Bihoreanul.

Investiția, care este estimată la 36 de milioane de lei, ar asigura realizarea unui sistem de termoficare bazat pe apă geotermală pentru clădirile publice din comuna Budureasa. Mai precis, ar urma să fie astfel încălzite sediul Primăriei, școlile și grădinițele din comună, căminul cultural, dispensarul uman, precum și un muzeu local.

În prezent, clădirile publice din Budureasa sunt încălzite cu lemne, așa cum de altfel se încălzește și populația din comună.

Pentru Budureasa ar fi o premieră în exploatarea apei termale.

„Zăcământul nu a mai fost exploatat, acesta ar fi primul foraj. Sperăm că vom reuși cât mai curând”, a mai spus Adrian Magda, conform Bihoreanul.

