Motanul a fost pierdut în timpul unei opriri la o benzinărie

Patrick și Evelyne Sire, un cuplu din Olonzac, Franța, l-au pierdut pe motanul lor Filou în timpul unei opriri la o benzinărie din Maçanet de la Selva, Spania, pe 9 august 2025, relatează publicația franceză La Depeche.

„Era miezul nopții, am oprit să alimentăm și, fără să ne dăm seama, geamul din partea pasagerului era deschis. Când am ajuns la destinație, am realizat că Filou dispăruse”, povestește Patrick.

Cei doi soți și-au petrecut restul nopții căutându-l pe motan în jurul lacului Jouarres, unde plănuiseră să se odihnească înainte de a ajunge acasă. Au cercetat fiecare colț al autorulotei, însă fără succes.

„Cu inima strânsă, ne-am dat seama că probabil s-a strecurat pe fereastră în timpul opririi din Spania”, spune Patrick.

Cuplul a pornit a doua zi într-o călătorie de peste 250 km înapoi la Maçanet

A doua zi, cuplul a pornit într-o călătorie de peste 250 km înapoi la Maçanet de la Selva pentru a-și găsi motanul. Au cercetat zona benzinăriei, depozite abandonate și spațiile naturale din jur, chemându-l pe Filou și lăsând mâncare. La benzinărie, au întâlnit-o pe Carole, o angajată care „vorbea puțin franceză și adora pisicile”. Ea i-a îndrumat către o asociație pentru protecția animalelor din apropiere, condusă de Maribel Bibotitos de Angel.

„Maribel ne-a primit cu multă căldură, ne-a cerut poze cu Filou și ne-a însoțit la Guardia Civil pentru a declara pierderea animalului”, își amintește Patrick. Deși au continuat căutările, timpul nu le-a permis să rămână mai mult, întorcându-se în Franța cu un firav licăr de speranță: dacă Filou ar fi fost găsit, ar fi fost anunțați.

În lunile care au urmat, asociația le-a trimis mai multe fotografii cu pisici care semănau cu Filou, însă niciuna nu era el. Pe 19 august, au revenit în Maçanet cu autorulota, după ce Carole le-a spus că a văzut un motan alb-negru.

„L-am văzut, dar a fugit înainte să putem verifica dacă era el”, povestește Patrick. Din nou, s-au întors acasă cu mâinile goale.

O vecină a descoperit că motanul avea microcip

Pe 9 ianuarie 2026, exact cinci luni după dispariția lui Filou, Evelyne a primit o vizită neașteptată. O vecină din Homps i-a povestit că hrănea de ceva vreme un motan alb-negru slăbit și că, după ce l-a dus la veterinar pe 8 ianuarie, a descoperit că animalul avea un microcip. Deși numerele de telefon erau nefuncționale, adresa din baza de date i-a permis să-i găsească pe soții Sire.

Când a auzit vestea, Patrick, care se întorcea din Narbonne, a plecat direct spre casa doamnei Tisseyre.

„Soția m-a sunat și mi-a povestit totul. Am plecat imediat la Homps. Și acolo, în grădina unei alei lăturalnice, l-am văzut. Era Filou”, a spus bărbatul cu emoție.

Această întâmplare a avut loc cu o zi înainte de ziua de naștere a lui Evelyne.

„Mergeam către adăpostul de animale din Lézignan să adopt un pui de pisică roșcat pentru ea, dar soarta a vrut altfel”, a mărturisit Patrick.

