Sorin Mărcuș și Marina Almășan au transformat o relație de prietenie într-una de iubire. „Am ținut nu neapărat discreție, mi-era teamă. Chiar îmi era teamă. De ce? Pentru că oamenii te judecă dacă te cunosc și greșești orice lucru mic. Acum sunt în această poveste absolut superbă și adevărată și asumată cu Marina“, a declarat Sorin Mărcuș la un post de televiziune.

Afaceristul spune că a decis să o abordeze altfel pe Marina Almășan atunci când a văzut că împart aceleași pasiuni, mai exact, călătoriile.

„Eu nu mă puteam gândi niciodată, cum nici ea nu se putea gândi în urmă cu câteva luni, un an, că noi vom merge în povestea asta și vom avea aceleași gânduri, aceleași idei și aceeași preocupare (…)

Acum foarte mulți ani, patinoarul Floreasca era singurul loc unde noi puteam să ne simțim bine, să ascultăm muzică străină (…) Eu văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot“, a mai spus Sorin Mărcuș.

Deși mulți au criticat-o pe Marina Almășan pentru relația cu Sorin Mărcuș, vedeta a dezvăluit că în sfârșit simte că trăiește. Ani la rând s-a concentrat la carieră, la copii, acum a venit și rândul ei, așa că profită din plin de momentele petrecute alături de partenerul ei.

