Cine este Luiza Condrea, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Cei 24 de concurenți au fost împărțiți în trei echipe, Norocoșii, Visătorii și Luptătorii, iar din ultima face parte și Luiza Condrea, tânără supranumită „Prințesa cu volănașe”.

Mamă, soție și antreprenor, Luiza Condrea a spus că nu îi este teamă să intre în noroi și să se murdărească. Mai mult decât atât, ea vrea să demonstreze în fiecare ediție a emisiunii de la PRO TV că feminitatea poate fi o forță.

Concurenta de la „Desafio: Aventura” ascunde, sub zâmbetul ei elegant, o luptătoare care vrea să inspire femeile să creadă că se poate. Cu grație, curaj și determinare!

„Îmi doresc foarte mult să fiu văzută, apreciată și cunoscută, adică să apar la TV! Pentru că este jobul în care eu m-am regăsit de mică, deși în prezent activez în alt domeniu, cumva sufletul meu se îndreaptă spre acest domeniu, al televiziunii”, a spus Luiza Condrea înainte să plece în Thailanda, în noul show de la PRO TV.

