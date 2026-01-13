Potrivit unui oficial american, administrația Trump este surprinsă de numărul mare de protestatari care scandează numele lui Pahlavi.

Prințul moștenitor „câștigă popularitate. Numele lui este scandat la demonstrațiile din mai multe orașe și se pare că se întâmplă în mod organic”, spune acest oficial.

Potrivit acestuia, Witkoff s-a întâlnit în secret cu Pahlavi pentru a discuta despre proteste.

Aceasta este prima întâlnire cunoscută la nivel înalt între un membru al opoziției iraniene și administrația Trump de la începutul protestelor. Se pare că Pahlavi încearcă să se poziționeze ca un lider „de tranziție” în cazul prăbușirii regimului, notează Axios.

Reza Pahlavi, fiul cel mare al șahului care a fost răsturnat de la putere în timpul Revoluției islamice din 1979, conduce o facțiune a opoziției iraniene din exil.

Prințul moștenitor i-a cerut vineri lui Donald Trump să intervină fără întârziere în Iran. „Amenințările dumneavoastră împotriva acestui regim criminal i-au ținut pe ucigașii regimului la distanță. Dar timpul presează. Vă cer ajutorul”, i-a transmis el președintelui american.

Donald Trump a amenințat că va „lovi foarte puternic” regimul islamic de la Teheran în cazul uciderii manifestanților, iar liderul suprem Ali Khamenei i-a promis președintelui american că-l va „răsturna” de la putere precum pe ultimul șah al Iranului.

Marți, Trump i-a îndemnat pe protestatari să preia „controlul” asupra „instituțiilor“. „Ajutorul e pe drum”, a susținut liderul republican de la Casa Albă, fără a oferi detalii.