Zilele acestea, Delia a distribuit pe Facebook și pe Instagram mai multe fotografii din Thailanda, acolo unde se află în vacanță cu Răzvan Munteanu, soțul ei. A filmat peisajele tropicale, oceanul, dar nu a ratat nici ocazia de a face o ședință foto.

Cântăreața s-a îmbrăcat în costum de baie și s-a pozat la piscină. Apare în ipostaze provocatoare, de-a dreptul sexy. Pe Facebook, fanii au reacționat cu mii de like-uri, dar și cu comentarii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Măi fată dragă, cum să arăți așa? (…) Credeam ca și in piscina o sa găsești vreo perdea d-a lu Mamaia sa pui pe tine sa zici ca e hanorac (…) Frumoasă fotografie! (…)

Legenda spune ca toti barbatii au dat zoom (…) Dedicație pentru cei care ziceau ca nu este feminină ?? Look at this!! (…)

Acum vin odihnitii sa zica ca e prea dezbracata (…) Cum sa arati in halul asta de bine…”, au comentat urmăritorii la pozele vedetei, pe Facebook și pe Instagram.

Delia merge în toate vacanțele cu soțul ei

Recomandări „Gelozie, lupte pentru putere: l-au înlocuit pe cel mai capabil cu un incompetent”. Ce înseamnă schimbarea de la șefia forțelor ruse din Ucraina

În anul 2012, Delia și Răzvan Munteanu s-au căsătorit. Cei doi formează o echipă și în viața privată, dar și în cea profesională, el este managerul cântăreței.

Recent, în cadrul podcastului lui Gojira, Delia a vorbit despre începuturile lui Răzvan în cariera de manager al ei, dar și despre cât de priceput este soțul său, în tot ceea ce face, notează Click.

„Răzvan este pe științe exacte, eu sunt o parte creativă, el e cu spirit și calcule și de toate. Ne completăm perfect. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și am avut eu intuiția să-mi dau seama că el are potențial de așa ceva. Când ne-am cunoscut noi, nu făcea asta”, a declarat cântăreața.

Și a continuat: „Ușor, ușor, am început să-mi dau seama că e extrem de talentat în treaba asta, în diverse lucruri. E un bun manager, e bun în multe direcții. Uneori nu înțeleg cum ține pasul cu toate lucrurile. E exact și calculat și știe foarte multă informație. Nu există ceva să nu știe. Mi se pare fenomenal. Simțindu-i potențialul, i-am zis: hei, tu, iubire! Nu ai vrea să facem treaba asta împreună, cumva? Simt că în momentul ăsta nu am încredere în nimeni, am avut experiențe cu oameni care m-au dezamăgit. Era ușor să furi, era ușor să mă furi. I-am zis lui Răzvan să fim o echipă, pentru că în el aveam încredere. Suntem o familie, hai să facem chestii frumoase împreună. Acum e prins în multe alte direcții. Notează, scrie, continuu”, a mai spus Delia despre soțul ei, Răzvan.

Recomandări „Îmi place să te violez” – mesajul lui Andrew Tate către una din victimele sale. Procurorii britanici: „nicio perspectivă realistă de condamnare”

În cadrul aceluiași podcast, Delia a făcut dezvăluiri și din intimitatea mariajului cu Răzvan. Poate că mulți au crezut că ei stau multe zile separați, din cauza concertelor ei, însă nu e adevărat.

„Ne vedem, nu avem mai mult de două seri nedormite împreună, doar pe motiv că eram eu plecată cu concertele. Maximum 3. Nu suntem departe unul de altul, nu am călătorit separat niciodată de când suntem împreună. Nu cred că mi-ar plăcea. Mi se pare că suntem unul singur, mergem împreună”, a mai spus Delia.

GSP.RO „Nu se poate așa ceva!”. Alex Pițurcă a răbufnit în sala de tribunal, la procesul lui Mario Iorgulescu

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Câți bani a plătit Adela Popescu la un restaurant din Thailanda. Suma îi va uimi pe mulți

Viva.ro Gerard Pique și amanta lui, umiliți public de Shakira. Gestul făcut acum de artistă a atras milioane de reacții

Observatornews.ro Amenda primită de şoferul camionului care a rămas blocat în Pasajul Unirii. Ar fi modificat caroseria autoutilitarei

Știrileprotv.ro Declarație surprinzătoare făcută de Maria Constantin după ce a fost eliminată de la Survivor. Ce „nu știu oamenii de acasă”

FANATIK.RO Mircea Badea, reacție de necrezut după ce a fost înjurat de colegii de la Antena 1: „Vreau să fac public un anunț”

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali a semnat unul dintre cele mai mari contracte din istoria României. Ce a negociat în secret patronul FCSB

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2023. Taurii ar fi bine să folosească energia de astăzi pentru a domoli orice tendință războinică și a-și regăsi liniștea