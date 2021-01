Demi Moore, criticată de admiratori după apariția la Paris Fashion Week: ”Ce ai făcut cu fața ta?”

La prezentarea de modă Fendi, unde a purtat o creație al-black din colecția primăvară-vară 2021, Demi Moore a ales o bluză neagră de satin, care îi evidenția decolteul. Deși bluza și pantalonii erau largi, actrița a știut să fie sexy.

Fanii au remarcat că starul din ”Striptease” este într-o formă fizică de invidiat la cei 58 de ani săi. Ea a stârnit atât complimente, dar și comentarii răutăcioase.

Mulți dintre internauți au dat vina pe machiajul exagerat. Alții au comentat despre faptul că Demi Moore s-ar fi lăsat pe mâna medicilor esteticieni.

Demi Moore, pe catwalk.

La puțin timp de la apariția pe podium, în special pe Twitter au apărut numeroase mesaje în care se vorbea despre transformările suferite de actriță în zona feței.

”Ce a făcut Demi Moore pe fața ei?”, s-a minunat cineva. ”Sper că o să-l dea în judecată pe chirurgul care care i-a modelat obrajii”, a comentat alt utilizator.

”Omule, o iubesc pe Demi Moore! Oamenii au dreptul să facă ce vor când vine vorba de chirurgia estetică. Dar nu e bine ce-a ieșit”, a adăugat altcineva.

”Demi Moore de la Paris nu seamănă deloc cu Demi Moore”, a concluzionat, dezolat, alt fan al starului american.

Demi Moore appears in Paris looking nothing like Demi Moore. pic.twitter.com/bZo8Wgbqhx — Mike Sington (@MikeSington) January 28, 2021

Într-adevăr, câteva trăsături ale vedetei păreau retușate. Pomeții vedetei erau mult mai proeminenți, buzele mai pline, iar ridurile de sub ochi dispăruseră ca prin minune.

Women like JLo, Liz Hurley, and Gwen Stefani have had tons of work done but they look great. Nothing against having work done. But don't do whatever Demi Moore has done. pic.twitter.com/S1sq9e8pt1 — Colonel Kurtz (@colonelkurtz99) January 28, 2021

Demi Moore ?



December 2020 January 2021 pic.twitter.com/cnRItXvH5W — Madam Vice President Harris is GOAT! (@flywithkamala) January 28, 2021

”Mi-am făcut ceva, dar nu la față”

Actrița s-a mai confruntat cu aceste zvonuri și în 2004, și în 2007. În 2004, Daily Mail scris că ar fi cheltuit, 308.000 de dolari pentru câteva operații estetice. Ea a susținut atunci că nu a apelat niciodată la esteticieni și că s-a săturat ca toata lumea să vorbească despre corpul ei. ”Acum prefer să-mi arăt vârsta, nu sunt disperată să arăt ca la ca 30 de ani”, mărturisea Demi.

Tabloidele britanice au scris, apoi, că Demi ar fi făcut peste 40 de operaţii estetice, printre care lifting facial, implanturi mamare, remodelarea genunchilor şi liposucţii. Ea nu a recunoscut aceste operaţii, deşi în revista Elle a spus, în 2014: ”Mi-am făcut ceva, dar nu la faţă”.

Demi Moore a sosit în Franța împreună cu fiica ei, Scout Willis, și alte vedete pentru Săptămâna Modei la Paris.

Din căsătoria cu Bruce Willis (1987-2000), Demi are trei fete: Rumer (născută la 16 august 1988), Scout La Rue (născută la 20 iulie 1991) şi Tallulah Belle (născută la 3 februarie 1994). Demi a fost măritată cu Freddy Moore (1980-1985) și cu Ashton Kutcher (2005-2013).

