De Andreea Romaniuc Archip,

Nu se simte din felul cum vorbește, pentru că s-a scuturat de accent în timpul facultății, dar Denis Hanganu – Andrei Oprea din serialul “Sacrificiul”, difuzat la Antena 1 – vine de la granița cu Republica Moldova, mai exact, dintr-un sat aflat la un kilometru de Vama Albița: Râșești, din județul Vaslui.

După ce a terminat facultatea, a rămas să-și facă meseria în București, conștient că există mai multe oportunități decât într-un alt oraș din țară și în mod cert mult mai multe decât acasă, în Vaslui. Iar azi, uimește cu numărul de teatre în care s-a “băgat” colaborator: șase!

Nu-i o glumă, pe lângă rolul pe TV, care a reprezentat debutul său pe micul ecran, tânărul de 25 de ani a căutat să aibă cât mai multe joburi, pentru că vrea să strângă cât mai repede banii necesari cumpărării unei locuințe proprii în Capitală.

Lui Denis nu îi este greu să pună “ban pe ban”, cum se spune. Nu e genul petrecăreț și cheltuitor, ba chiar spune că a fost educat în spiritul economisirii.

Chiar și primii bani câștigați din actorie, pe vremea când încă nu avea o diplomă care să-i certifice talentul, i-a pus deoparte, deși era adolescent și multe lucruri îi făceau cu ochiul atunci!

“În clasa a IX-a, la finalul anului 2009, când am venit la București la un festival, se numea LicArt, am luat premiul cel mare și toată suma aceea de bani am împărțit-o între membrii trupei de teatru. Au fost 400 de lei, aceasta a fost partea mea pentru rolul secundar. Nu mi-am luat nimic, pentru că, în general, sunt foarte econom, am o educație în sensul ăsta. I-am pus deoparte, mă bucuram de ei și voiam alții”, ne-a povestit actorul.