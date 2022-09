Recent, Flick și soția au avut botezul micuței lor, iar Denisa Filcea a vorbit cu o fotografă din Ucraina pentru a o ajuta cu pozele la eveniment. Diana Tarasova s-a mutat în România în momentul în care a început războiul în Ucraina.

„Postăm cu întârziere fotografiile de la botezul Evei și aste pentru că am avut o experiență cum nu doresc nimănui…

Fotografiile acestea sunt de fapt făcute a doua zi după eveniment când am realizat cu disperare că fetița mea nu va avea fotografii cu mami și tati de botez, așadar ne-am îmbrăcat din nou la fel toți și am chemat un alt fotograf.

Noroc că decorul a rezistat impecabil.

Pe scurt fotograful pe care l-am ales pentru botez a refuzat să ne mai facă poze când am ajuns acasă de la biserică și efectiv s-a luat și s-a dus… (am vrut eu să fac un bine și am ales un fotograf ucrainean )

Colac peste pupăza ne-a și șantajat vreo două săptămâni că dacă nu îi mai dăm 250 € în plus față de cât plătisem deja pentru servicii neprestate complet, va șterge și puținele poze pe care le făcuse la biserică…”, a scris Denisa Filcea pe contul de Facebook.

Fotografa din Ucraina a reacționat

În urma dezvăluirilor făcute de soția lui Flick, Diana Tarasova și-a spus varianta despre cele întâmplate. Postarea fotografei din Ucraina a devenit virală pe internet, iar multe persoane publice din România și influenceri i-au ținut partea în acest conflict.

Recomandări România educată nu e pentru toți. Cum a tăiat ministrul Cîmpeanu o bursă de 200 de lei pe lună celor mai nevoiași dintre copii

„Aș dori să vă spun povestea mea de cunoștință și cooperare cu Flick și Denisa:

1. Mă întâlnesc cu Denisa prin intermediul prietenilor mei din Harkov. Odată, Denisa a fost în orașul meu cu muncă.

2. Am avut 3 ședințe foto gratuite cu ea. În timpul primei ședințe foto, mi-a oferit o publicație în Viva. Mulțumesc Denisei (sunt o persoană nouă în această țară și am nevoie de publicitate).

3. După a doua ședință, m-au invitat să fiu fotograful lor personal pentru evenimentul Viva. Mulțumesc, Denisa!

4. După ce a născut, Denisa m-a invitat la ea acasă pentru o ședintă foto. Am fost de acord, dar am înțeles pentru mine că aceasta a fost ultima ședință gratuită. Locuiesc singur, am venit din Ucraina și asta este munca mea. După ședința foto, ea a menționat că plănuiesc un botez pe 14 august și au vrut să îi fotografiez. Am fost de acord cu asta, eram liber în ziua aceea și puteam veni. Nimeni nu m-a întrebat de bani.

5. Atunci Denisa mi-a scris pe WhatsApp înainte de botez și m-a anunțat că au buget pentru 3-4 ore de munca de 100 de euro. Răspunsul meu a fost că am o plată orară de 100 de euro/oră, doar în cuantumul bugetului ei. La care Denisa mi-a scris că ședința a durat doar două ore (45 de minute în biserică și 45-50 de minute pe drum și a mai indicat că 200 de euro e scump, pentru care am fost de acord să le fac o reducere, pentru că aveam nevoie de bani, am zis 150 de euro)”, a scris fotograful pe Instagram.

Recomandări Înregistrările video la care conducerea Spitalului Obregia nu s-a uitat când o pacientă a dispărut în „jungla din curte” și a murit. Firea numise managerul, adus de la Pandele

„Când am ajuns la ei acasă, am aflat de la videograf că drumul cu sens unic până la biserică nu este de 45-50 de minute, după cum scria Denisa, ci de 1-1.15 ore (doar un drum este de 3 ore). Timp suplimentar=cost suplimentar, logic, nu? Am avut o întâlnire importantă despre care i-am povestit Denisei, la care mi-a spus «poți să ieși de la biserică și să suni». Cee? La care i-am răspuns, că o voi anula, pentru că am înțeles că este o zi specială, acesta este botezul. Drept urmare, această ședință foto a durat aproape 5 ore (de la 11.00-15.45). Când am ajuns acasă, Denisa m-a întâlnit și m-a întrebat dacă mai pot face niște poze cu familia lor, la care i-am răspuns că trebuie să plec, după care Flick mi-a dat 150 de euro. I-am spus «plătește-mă cum trebuie», dar, nu… m-am înțeles repede și l-am rugat pe Flick să iasă și să-i spună totul așa cum era. I-am spus lui Flick că această situație nu este normală pentru mine și am anunțat că cer 400 de euro pentru munca mea (nu 500 de euro, a fost pur decizia mea, nu mă plâng). Flick m-a ascultat și a spus că nu ar trebui să-mi fac griji, a indicat de asemenea că trebuie să vorbească cu soția lui. Am plecat liniştită. Seara, Denisa a trimis un mesaj vocal de 5 minute, pe care l-am ascultat a doua zi dimineața.

Recomandări Video incredibil la televiziunea rusă: în fața înfrângerilor din nord-estul Ucrainei, mai mulți invitați contestă războiul. „Nu o să câștigăm niciodată!”

P.S. Ai spus că nu vrei război? Dragă, nu știi ce este războiul. Pot să-ți dau cheile mele de la apartamentul din Harkov, gratuit… Am sperat că îți vei reveni în fire, că vei înțelege, dar nu. Să știi că banii nu sunt totul în lumea asta. Și această situație pentru mine nu este despre bani, ci despre respectul de sine, munca și timpul meu. E amuzant că zici minciuni într-o zi sfântă, la botezul fiicei tale cu Flick”, a scris Diana pe Instagram, relatează CANCAN.

Denisa Filcea a spus varianta ei a întâmplării

„Am fost foarte supărată, am început să plâng când am realizat că Eva nu are poze din ziua botezului și mă simțeam foarte vinovată din cauza asta. M-a afectat foarte tare, am rezolvat situația, am făcut a doua zi poze cu Eva.

În seara respectivă eu i-am trimis ei mesaje. Nu a postat mesajele respective, în care eu i-am spus foarte frumos, chiar plângând. Uite, mă deranjează că nu ai mai stat să ne faci poze, fetița mea nu are poze de la botez. Nu înțeleg de ce îmi ceri bani în plus, te rog frumos trimite-mi fotografiile pe care le ai. Ți-am plătit cât tu ai cerut. Lucrurile s-au întâmplat exact așa cum ți-am spus inițial că se vor întâmpla.

După acele mesaje pe care i le-am trimis, ea a spus că se va gândi. Am lăsat-o o săptămână. Am revenit la ea și i-am spus: Te rog frumos să îmi trimiți fotografiile. Ea a avut aceeași atitudine scrupuloasă pe care a avut-o și în ziua botezului, după care mi-a cerut diferența de bani.

I-am cerut factură, a refuzat să îmi dea factură. A spus că nu trebuie să îmi dea factură pentru că nu am semnat un contract. Sunt mesaje în care am plâns în fața ei, m-am umilit în fața ei să îmi dea pozele pentru care am plătit. Sunt mesaje vocale în care m-am umilit să îmi dea ce consideră ea că merit de acei 150 de euro pentru care plătisem.

Nu am considerat că merită 400 de euro, mai ales pentru că noi nu avem poze. Nu vreau să mint, cât Sebastian era plecat să aducă banii, m-am umilit și în acea zi față de ea și i-am zis te rog frumos, fă-mi măcar o poză să am și eu amintire cu Eva. Mi-a făcut două-trei poze, sincer, nu știu dacă ni le-a trimis”, a declarat Denisa Filcea într-un clip postat pe YouTube.

„Eu am refuzat să o plătesc ilegal”

„Eu nu am refuzat nicio secundă să o plătesc pe această femeie. Eu am refuzat să o plătesc ilegal.

Ea a cerut mai mulți bani decât stabiliserăm inițial, OK, nu am fost de acord să facă asta, nu consider că are dreptate pentru că lucrurile s-au derulat exact așa cum eu i-am spus inițial că va fi și în clipul de la YouTube pe care l-am postat, am postat și conversația și mesajul în care i-am spus că îi ofer 200 €, dar e și drumul și ea nu a acceptat 200 €.

A făcut o contraofertă în care a zis că e OK suma de 150 €, iar după ce s-a văzut cu ăia 150 € încasați, ea a zis «Mai vreau 250», pe motiv că, diferit față de ce prezentasem eu inițial, s-a lungit drumul cu 15 minute dus și încă 15 întors, din cauza faptului că ploua torențial.

Eu am fost de acord să-i plătesc diferența aceasta de bani care mi se pare abuzivă și o lipsă totală de profesionalism și caracter și i-am spus «Îți plătesc, dă-mi factură».

Ea a refuzat să-mi dea factură. Eu n-am refuzat să o plătesc deși e abuziv, am refuzat să o plătesc ilegal. Eu încasez totul în firmă, acolo îmi sunt banii, nu pot să-i scot. Sunt banii firmei”, a mai continuat soția „Domnului Rimă”, pentru CANCAN.

