Dezvăluirile făcute de soția lui Flick la un an de la căsătorie. Denisa a plâns: „Nu mi-am putut stăpâni bucuria”

Denisa Filcea a postat pe contul personal de Instagram o imagine cu ea în rochie de mireasă. Flick îi este alături. Fotografia a fost însoțită de un mesaj în care aceasta a povestit de ce a plâns la un an de la nuntă. S-a emoționat când a revăzut filmarea de la eveniment.

„A trecut un an ❤️ Am vizionat în această seară cel mai frumos și emoționant film pe care l-am văzut vreodată.

E un episod desprins dintr-o poveste de dragoste pe care eu o trăiesc zi de zi: filmarea de la cununia noastră religioasă. Nu mi-am putut stăpâni bucuria retrăirii acelor momente așa că mi-am dat voie să le trăiesc la fel de intens ca atunci…. Și am plâns, de bucurie, ca atunci…. cu sutele de motive în plus pe care mi le dai în fiecare zi, @flick_domnulrima ești divin ❤️ Te iubesc! La mulți ani!”, a transmis vedeta care a precizat că filmarea rămâne doar pentru ei, nu o vor face publică.

Răspunsul lui Flick pe Instagram nu a întârziat prea mult. „Îti mulțumesc pentru primul an din restul vieții noastre. Te iubesc!”, a adăugat acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Fostul prezentator de la radio nu s-a abținut și la un an de la căsătoria lui a compus și o poezie.

„E fix un an din ziua-n care,/ În casa Lui eu ți-am jurat/ Că pân la stele o să zboare/ Iubirea care ne-a legat!

A fost un an perfect de mână/ Și-aș vrea mereu la fel să fim,/ Să facem totul împreună,/ Să râdem, să călătorim.

De multe ori tu nici nu știi/ Cât cerului îi mulțumesc/ Pentru ce-mi ești în orice zi,/ Pentru ce suntem./ Te iubesc!”. Poezia a fost postată pe Facebook și a strâns peste 12.000 de like-uri.

Recent s-a aflat că Flick și-a dat demisia de la Radio Zu după 12 ani. Într-o poezie a făcut dezvăluirea. „Azi vor fi strângeri de mână/ Fiindcă nu doar vineri este./ E-un final de săptămână/ Și final într-o poveste./ Doisprezece ani, aproape,/ Am trăit cea mai frumoasă/ Și mai cool dintre etape./ Radio ZU mi-a fost «acasă»”, e o mică parte din compoziția lui Flick.

