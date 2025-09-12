Ziua de naștere a Raniei, fiica Denisei Nechifor și a lui Adrian Cristea, a fost un prilej de bucurie și emoție pentru toți cei dragi. Părinții ei au fost alături de sărbătorită și au creat împreună o atmosferă caldă și plină de iubire.

Denisa a publicat un mesaj emoționant pentru fiica sa: „Copila mea devine o remarcabilă Lady!🤍❤️ Blandă, cuminte, mai smart, mai delicată, mai matură, empatică și iubitoare, sprijinul meu! Te iubește mama ta nespus!!!!🌺🌺🌺 La mulți ani senini și cu zâmbet larg și nu uita: Be smart Have fun Be safe Make good choices Call your mom!!!🥂🥂🥂 Rania, persoana mea preferată de pe întreg pământul!🤍”.

Momente de suflet la petrecere

Evenimentul a avut loc într-un restaurant cochet, unde prietenii apropiați și familia au sărbătorit-o pe Rania. Atmosfera a fost una relaxată, iar surprizele nu au lipsit. Într-una dintre fotografii, Denisa își îmbrățișează cu emoție fiica, gestul lor plin de tandrețe fiind surprins exact în clipa în care oaspeții aplaudau și se bucurau alături de ele.

În jur, mesele erau aranjate elegant, iar decorul cu lumini calde a oferit un cadru intim. Într-o altă imagine, Rania apare ținând în mâini tortul festiv, decorat cu ecleruri și cu o lumânare-spectacol, în timp ce tatăl ei, Adrian Cristea, se află chiar lângă ea, cântându-i „La mulți ani” cu zâmbetul pe buze. Denisa, vizibil emoționată, privea de alături momentul special.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Pe rețelele de socializare, Denisa Nechifor a împărtășit și un videoclip cu momentul în care Rania a suflat în lumânări, mesajul ales fiind unul simplu, dar încărcat de emoție: „La mulți ani, Rania! 🥂”.

Cum e relația Denisei Nechifor cu Adrian Cristea

Cei doi au rămas în relații bune de dragul copilei și au învățat să conviețuiască după despărțire. Mulți s-au întrebat de ce Denisa nu i-a cerut pensie alimentară fotbalistului.

„Nu, nu am făcut asta. E copilul meu și nu mi-aș dori ca pentru niște bani să o traumatizez. Mulți mi-au zis că e dreptul copilului, dar noi fiind persoane publice ar fi fost un circ. Iar eu vreau ca fata mea să crească într-un mediu normal.

În viaţă nu este totul despre bani şi spun asta deşi mie îmi plac banii mult, dar am învăţat să îi fac. Am avut câteva perioade grele cu el din punctul ăsta de vedere, ne mai contraziceam şi nu mi-a plăcut. Eu mi-am dorit o viaţă liniştită, să îmi cresc copilul şi să am ce îmi place, ce vreau. Este o satisfacţie incredibilă că am reuşit să fac asta”, a dezvăluit Denisa Nechifor pentru Playtech.

Atunci când a fost întrebată dacă Adrian Cristea a încercat să o recucerească, după ce s-au despărțit, Denisa nu a dat detalii.

„Asta trebuie să îl întrebaţi pe el. Adi este tatăl fetei mele, avem o relaţie foarte bună, chiar mai devreme mi-a scris că îşi doreşte ceva de ziua lui care va fi în curând. Ne creştem copilul împreună, este de acord cu metodele mele de a-l educa şi asta îmi dă încredere că fac ce trebuie. Îi doresc numai bine”, a mai spus Denisa, în urmă cu mai mulți ani de zile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE