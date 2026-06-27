Denise Rifai a vorbit despre experiența pe care a avut-o după ce Mircea Badea a fost invitat în emisiunea „Furnicuțele”. Prezentatoarea TV spune că interviul i-a schimbat complet percepția despre jurnalist, pe care l-a descoperit mult mai sensibil și mai profund decât îl considera până acum.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Denise Rifai spune că l-a descoperit altfel pe Mircea Badea

Denise Rifai a mărturisit că interviul realizat cu Mircea Badea în emisiunea „Furnicuțele” a fost una dintre cele mai interesante experiențe profesionale din ultima perioadă. Prezentatoarea a explicat că întâlnirea i-a schimbat complet imaginea pe care și-o formase despre jurnalist de-a lungul anilor.

Deși îl considera un om inteligent și cultivat, Denise Rifai spune că abia în timpul dialogului din platou a avut ocazia să descopere o latură pe care publicul o vede mai rar.

„Este sensibil, profund, foarte citit”

Invitată în podcastul realizat de Cătălin Măruță, Denise Rifai a vorbit deschis despre impresia pe care i-a lăsat-o Mircea Badea după interviu.

„Sunt oameni care vin și parcă șterg cu buretele tot. E atât de mișto, de complex, de sensibil. E tulburător! Dacă eu mă bucur că am venit la Antena 1, e pentru că am făcut interviu cu omul ăsta. Este altceva!

Ne-am întâlnit în platou la „Furnicuțele”. Doamne! Ce poveste, ce invitat! A fost o ediție extraordinară. Înainte îl consideram deștept, cultivat. Mi se părea flegmatic și îl înțelegeam. Este sensibil, profund, foarte citit. A fost o călătorie extraordinară prin viața lui”, a declarat prezentatoarea TV în podcastul lui Cătălin Măruță.

Potrivit acesteia, discuția purtată în cadrul emisiunii i-a oferit ocazia să îl cunoască pe Mircea Badea dintr-o perspectivă diferită față de imaginea pe care o afișează de obicei în spațiul public.

Cei doi au avut un conflict public în trecut

Declarațiile făcute acum vin la câțiva ani după un schimb de replici care a atras atenția în mediul online. În 2019, Denise Rifai și Mircea Badea au fost implicați într-un conflict public, după ce realizatorul TV a făcut o declarație controversată la adresa jurnalistei, comparând-o cu o păpușă gonflabilă.

Replica prezentatoarei nu a întârziat să apară. „Măi Mirciulică, hai totuși, fă-ți curaj și vino la emisiunea mea, să vadă oamenii care sunt deosebirile! Știi bine, te-am mai invitat odată, atunci când ne-am întâlnit la Mall și nu prea erai Jmekerul de la televizor. Doar așa o să-ți vadă și telespectatorii mei „MUȘCHII’ de bărbat adevărat ce ești!”, i-a transmis Rifai lui Badea.

De la controverse la un interviu apreciat

La câțiva ani de la acel episod, Denise Rifai spune că întâlnirea din platoul emisiunii „Furnicuțele” i-a oferit șansa de a-l cunoaște pe Mircea Badea dincolo de imaginea construită în televiziune. Prezentatoarea consideră că dialogul purtat cu acesta a fost unul dintre cele mai interesante interviuri realizate în ultima perioadă și afirmă că experiența i-a schimbat complet percepția despre jurnalist.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE