Mirosul de kebab proaspăt, aroma inconfundabilă a cafelei turcești preparate la nisip și muzica orientală îi întâmpină pe bucureștenii care au trecut pragul Festivalului Anatolian Food Fest, deschis în curtea Arenei Naționale.

Până duminică seara, locul s-a transformat într-un colț de Anatolia, plin de culoare, gusturi și tradiții.

Atracția zilei: baclavaua sau aromatul cataif, extrem de însiropat

Ajuns la cea de-a 52-a ediție, festivalul își propune să aducă mai aproape cultura și tradițiile anatoliene, dar și să creeze un spațiu în care oameni din culturi și religii diferite să se întâlnească, să socializeze și să descopere lucrurile care îi apropie.

La standuri, oferta este greu de refuzat. Vizitatorii pot gusta celebrul șuberek, kebaburi, shaorma, gözleme pregătite pe loc, cu carne sau brânză, dar și deserturi celebre precum baclavaua sau aromatul cataif, extrem de însiropat.

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Pentru răcorire sunt pregătite limonadă și șerbet, iar cei care vor o experiență autentică nu ratează cafeaua turcească făcută la nisip, după rețeta tradițională.

Pentru o plăcintă tradițională cu brânză trebuie să plătiți 20 de lei, iar pentru cea cu carne cu cinci lei mai mult.

Șuberekul costă 10 lei, iar 100 de grame de baclava originală, adusă tocmai de la Istanbul, se vinde cu 9 lei.

Concerte speciale și zone cu muzicieni și dansatori

Dincolo de preparatele culinare, festivalul oferă și momente de relaxare. Cei curioși își pot face tatuaje temporare cu henna sau pot descoperi arta Ebru, tehnica spectaculoasă de pictură pe apă, care transformă fiecare lucrare într-o piesă unică.

Atmosfera este întreținută în fiecare zi de muzicieni și dansatori veniți din diferite regiuni ale Anatoliei, alături de artiști din România.

Ritmurile orientale, dansurile tradiționale și aplauzele publicului completează tabloul unui festival în care gastronomia și cultura merg mână în mână.

Organizatorii spun că întregul eveniment este construit în jurul ideii de unitate, prietenie și înțelegere între comunități, iar festivalul are și o importantă componentă caritabilă. Fondurile strânse susțin campaniile umanitare ale Fundației Tuna.

„Datorită acestui sprijin, în fiecare an reușim să ajutăm aproximativ 12.000 de familii din România”, transmit organizatorii.

Festivalul de Bine s-a întors la Arena Națională

Tot la Arena Națională a debutat astăzi și Festivalul de Bine, organizat în zona de acces dinspre bulevardul Pierre de Coubertin.

Organizatorii anunță că își propun să transforme evenimentul într-un spațiu deschis comunității, dedicat întâlnirilor și activităților pentru toate vârstele. Vizitatorii vor avea la dispoziție zone sportive, ateliere creative, spații de relaxare, o ofertă variată de street food și concerte live.

Programul din prima zi include momente artistice susținute de Christian Thomson, soprana Ana Cebotari și trupa sa, precum și de copiii de la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”.

Festivalul se va încheia duminică printr-un concert susținut de Ștefan Bănică Jr., deschis tuturor participanților.

Potrivit organizatorilor, Festivalul de Bine aduce împreună organizații implicate în proiecte care răspund unor nevoi reale ale comunității.

Printre cauzele susținute se numără sprijinul pentru copiii vulnerabili și persoanele vârstnice, accesul la servicii medicale, inițiativele educaționale, terapia, incluziunea socială și integrarea în comunitate.