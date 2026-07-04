Mirosul de kebab proaspăt, aroma inconfundabilă a cafelei turcești preparate la nisip și muzica orientală îi întâmpină pe bucureștenii care au trecut pragul Festivalului Anatolian Food Fest, deschis în curtea Arenei Naționale.

Până duminică seara, locul s-a transformat într-un colț de Anatolia, plin de culoare, gusturi și tradiții.

Atracția zilei: baclavaua sau aromatul cataif, extrem de însiropat

Ajuns la cea de-a 52-a ediție, festivalul își propune să aducă mai aproape cultura și tradițiile anatoliene, dar și să creeze un spațiu în care oameni din culturi și religii diferite să se întâlnească, să socializeze și să descopere lucrurile care îi apropie.

La standuri, oferta este greu de refuzat. Vizitatorii pot gusta celebrul șuberek, kebaburi, shaorma, gözleme pregătite pe loc, cu carne sau brânză, dar și deserturi celebre precum baclavaua sau aromatul cataif, extrem de însiropat.

Festivalul Turcesc, Anatolian Food Fest a început la Arena Națională. Foto: LibertateaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 35

Pentru răcorire sunt pregătite limonadă și șerbet, iar cei care vor o experiență autentică nu ratează cafeaua turcească făcută la nisip, după rețeta tradițională.

Pentru o plăcintă tradițională cu brânză trebuie să plătiți 20 de lei, iar pentru cea cu carne cu cinci lei mai mult.

Șuberekul costă 10 lei, iar 100 de grame de baclava originală, adusă tocmai de la Istanbul, se vinde cu 9 lei.

Concerte speciale și zone cu muzicieni și dansatori

Dincolo de preparatele culinare, festivalul oferă și momente de relaxare. Cei curioși își pot face tatuaje temporare cu henna sau pot descoperi arta Ebru, tehnica spectaculoasă de pictură pe apă, care transformă fiecare lucrare într-o piesă unică.

Atmosfera este întreținută în fiecare zi de muzicieni și dansatori veniți din diferite regiuni ale Anatoliei, alături de artiști din România.

Cât costă șuberekul și kebabul la Festivalul Turcesc de la Arena Națională. Baclavaua e la mare căutare

Ritmurile orientale, dansurile tradiționale și aplauzele publicului completează tabloul unui festival în care gastronomia și cultura merg mână în mână.

Organizatorii spun că întregul eveniment este construit în jurul ideii de unitate, prietenie și înțelegere între comunități, iar festivalul are și o importantă componentă caritabilă. Fondurile strânse susțin campaniile umanitare ale Fundației Tuna.

„Datorită acestui sprijin, în fiecare an reușim să ajutăm aproximativ 12.000 de familii din România”, transmit organizatorii.

Festivalul de Bine s-a întors la Arena Națională

Tot la Arena Națională a debutat astăzi și Festivalul de Bine, organizat în zona de acces dinspre bulevardul Pierre de Coubertin.

Organizatorii anunță că își propun să transforme evenimentul într-un spațiu deschis comunității, dedicat întâlnirilor și activităților pentru toate vârstele. Vizitatorii vor avea la dispoziție zone sportive, ateliere creative, spații de relaxare, o ofertă variată de street food și concerte live.

Programul din prima zi include momente artistice susținute de Christian Thomson, soprana Ana Cebotari și trupa sa, precum și de copiii de la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”.

Cât costă șuberekul și kebabul la Festivalul Turcesc de la Arena Națională. Baclavaua e la mare căutare

Festivalul se va încheia duminică printr-un concert susținut de Ștefan Bănică Jr., deschis tuturor participanților.

Potrivit organizatorilor, Festivalul de Bine aduce împreună organizații implicate în proiecte care răspund unor nevoi reale ale comunității.

Printre cauzele susținute se numără sprijinul pentru copiii vulnerabili și persoanele vârstnice, accesul la servicii medicale, inițiativele educaționale, terapia, incluziunea socială și integrarea în comunitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
A început furtuna » Cele mai tari meme-uri după penalty-urile hilare din Australia - Egipt
GSP.RO
A început furtuna » Cele mai tari meme-uri după penalty-urile hilare din Australia - Egipt
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
GSP.RO
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Parteneri
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul.ro
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Cea mai înfocată fană a lui Paraguay, filmare incendiară la Cupa Mondială 2026. Gafa vestimentară care a costat-o
Fanatik.ro
Cea mai înfocată fană a lui Paraguay, filmare incendiară la Cupa Mondială 2026. Gafa vestimentară care a costat-o
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Cum arată apartamentul din Turcia în care s-a mutat Adelina Pestrițu, pentru filmările „Burlacii”, de la PRO TV
Stiri Mondene 12:36
Cum arată apartamentul din Turcia în care s-a mutat Adelina Pestrițu, pentru filmările „Burlacii”, de la PRO TV
Theo Rose, impresionată de fiul ei, Sasha. Ce i-a spus acesta atunci când a ajuns acasă. „Mi s-a părut nedrept de frumos”
Stiri Mondene 11:56
Theo Rose, impresionată de fiul ei, Sasha. Ce i-a spus acesta atunci când a ajuns acasă. „Mi s-a părut nedrept de frumos”
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
ObservatorNews.ro
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax.ro
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Redactia.ro
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile
KanalD.ro
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile

Politic

PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Parteneri
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
ZiaruldeIasi.ro
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
Gigi Becali, mega-afacere de 1.632.000 de euro. A făcut rost de bani pentru transferul lui Denis Drăguș la FCSB!
Fanatik.ro
Gigi Becali, mega-afacere de 1.632.000 de euro. A făcut rost de bani pentru transferul lui Denis Drăguș la FCSB!
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar