„Pentru o distilerie mică din România, construită în jurul fructului, al focului de lemne și al muncii făcute cu răbdare, această recunoaștere are o semnificație aparte.”, spun proprietarii distileriei.

Distileria artizanală de familie a fost recompensată cu medalia de aur pentru Pălinca de Prune „Ilie Galben”, medalia de argint pentru Pălinca de Pere, precum și două medalii de bronz pentru Pălinca de Caise și Vin Ars.

„Jurații au remarcat note de prune, fructe cu sâmbure, marțipan și straturi aromatice complexe, completate de un final lung și cald.”, adaugă administratorii despre băutura care a luat medalia de aur.

Despre produsul premiat cu argint, aceștia spun: „Aromele de fructe tropicale, boabe tonka, pară, coajă de lămâie și notele condimentate au construit un profil elegant și proaspăt.Este un distilat care vorbește mai puțin despre forță și mai mult despre echilibru și finețe.”

Distileria Galben produce distilate artizanale după conceptul „single fruit spirit”, bazat pe folosirea unui singur fruct pentru fiecare produs.

„De la fruct la focul de lemne. De la butoi la pahar. De la Ilva Mică până la Londra. Același fel de a face lucrurile – și aceeași convingere că timpul, răbdarea și respectul pentru ceea ce faci se simt, întotdeauna, în gust”, a declarat proprietarul distileriei, Ion Galben.

O sticlă de 500 de ml de Pălincă de Prune „Ilie Galben” costă pe site-ul producătorului 150 de lei.

Și o cafenea din România a intrat în topul celor mai bune cafenele din Europa.