Copiii aleargă entuziasmați după ele pentru o fotografie, iar părinții și bunicii plătesc bucuroși între 15 și 20 de lei pentru o amintire gata într-un minut, fie înrămată, fie sub formă de magnet, considerând că zâmbetul celor mici merită orice cheltuială. Totuși, această activitate considerată de turiști o distracție inofensivă de vacanță a intrat puternic în vizorul autorităților, care o cataloghează drept comerț ambulant ilegal, relatează Știrile ProTV.

Măsuri drastice în Constanța, Mamaia și Costinești: sancțiunile s-au triplat

În stațiuni precum Mamaia, Costinești sau pe plajele publice din municipiul Constanța, animatorii costumați rămân încă o prezență obișnuită și continuă să atragă grupuri mari de copii. Însă riscurile financiare pentru cei care îmbracă aceste costume au crescut spectaculos în această vară.

Numai în Constanța și Mamaia, polițiștii locali au aplicat peste 150 de amenzi de la data de 1 iunie și până în prezent. Valoarea totală a sancțiunilor se ridică la aproape 250.000 de lei, numărul amenzilor fiind practic triplat în acest an.

Potrivit reprezentanților Poliției Locale Constanța, amenzile aplicate celor care desfășoară servicii fotografice neautorizate pe plajă sunt cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei. Costică Dragomir, din cadrul Poliției Locale Constanța, a confirmat că sancțiunile sunt mult mai mari decât în anii trecuți, măsura fiind adoptată special pentru descurajarea acestui tip de comerț.

Mai mult, inspectorii au trecut și la confiscarea echipamentelor, un caz recent fiind cel al unui animator costumat în Stitch care a rămas fără echipament în timpul controalelor.

Stațiunile de unde mascotele au dispărut definitiv

Dacă în Mamaia și Costinești animatorii încă își mai încearcă norocul printre cearșafuri, în alte stațiuni importante de la Marea Neagră fenomenul a fost complet stopat prin măsuri administrative dure.

Pe plajele din Eforie și Năvodari, mascotele nu mai pot fi văzute deloc în acest sezon. Ionuț Stancu, șeful Poliției Locale Eforie, a precizat că autoritățile locale au reușit să elimine definitiv fenomenul comerțului ambulant desfășurat prin oferirea de servicii fotografice cu mascote.

În Năvodari, controalele stricte și amenzile repetate au dus, de asemenea, la dispariția aproape în totalitate a personajelor din desene animate. Cu toate acestea, dorința de câștig i-a împins pe unii operatori către soluții ingenioase și legale.

Aceștia au construit pe plajă o barcă din lemn cu care îi plimbă și îi fotografiază pe cei mici, oferind un serviciu alternativ în schimbul sumei de 30 de lei.

Cine se ascunde sub măști și de ce acceptă tinerii riscul de a fi amendați

Deși publicul vede doar costumele colorate care se schimbă de la an la an în funcție de preferințele volatile ale copiilor, în spatele măștilor se află luni de muncă intensă pentru tinerii animatori.

Vasile Curcă, managerul animatorilor de pe litoral, explică faptul că reînnoirea personajelor este obligatorie în fiecare vară – introducând acum ursul Fram, figurinele mov Labubu sau cele din Roblox și Kendama – deoarece copiii se satură repede de modelele vechi.

Munca sub soarele arzător al verii este ușurată parțial de tehnologie, costumele moderne fiind dotate în interior cu ventilatoare și sisteme de aer rece care asigură un confort termic acceptabil.

Pentru mulți dintre tinerii care acceptă să lucreze astfel, sezonul estival reprezintă o oportunitate financiară importantă. Aceștia declară că profiturile sunt folosite pentru a-și ajuta familiile sau pentru a-și îndeplini obiective personale mari, cum ar fi obținerea permisului de conducere auto, motiv pentru care aleg să își continue activitatea în ciuda controalelor zilnice ale poliției.