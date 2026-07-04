Cum a început incidentul

Incidentul a început în jurul orei 15.00, când femeia a primit un apel pe telefonul fix, iar un bărbat s-a prezentat drept polițist.

„Mi-a spus că sunt în pericol și că trebuie să urmez instrucțiunile lor pentru a rămâne în siguranță. M-au făcut să-mi fie frică, foarte frică”, povestește ea.

Apelul a durat mai bine de trei ore, timp în care femeia a fost ținută constant la telefon. Escrocii au continuat să o manipuleze, izolând-o de orice sprijin extern.

„Am vrut să-mi sun copiii, dar mi-au zis că nu e nevoie, că deja i-au anunțat. Aveau mereu un răspuns la orice. Până la urmă, nu mai știam ce să cred”.

Sub presiune, femeia a pierdut complet controlul și a început să urmeze ceea ce i se indica. A scos din casă toate obiectele de valoare, inclusiv 10 monede de aur, fiecare estimată la 750 de euro, 5.000 de euro în numerar și bijuterii în valoare de aproximativ 5.000 de euro.

Conform publicației menționate, i s-a cerut să așeze totul în mașina parcată în fața casei, să lase portierele descuiate și poarta deschisă.

Femeia nu i-a văzut niciodată pe hoți. În timp ce se afla în casă, aceștia au luat bunurile din mașină, iar apelul s-a întrerupt brusc.

„Când au închis, întreaga presiune a dispărut brusc”

„Când au închis, întreaga presiune a dispărut brusc. Atunci mi-am dat seama. Mi-am zis: »Dar ce am făcut?”.

În stare de șoc, a apelat la cumnata sa, care a însoțit-o la secția de poliție pentru a depune plângere. Polițiștii i-au explicat că această metodă este bine cunoscută și vizează în principal persoanele în vârstă.

A doua zi, autoritățile au venit la locuința victimei pentru a lua amprente din mașină. De atunci, aceasta nu a mai primit vești despre cursul investigației.

În 2025 au fost înregistrate 280.500 de infracțiuni legate de utilizarea mijloacelor digitale

Cazul femeii reflectă o tendință alarmantă. Potrivit Ministerului de Interne din Franța, în 2025 au fost înregistrate 280.500 de infracțiuni legate de utilizarea mijloacelor digitale, o creștere de 14% față de anul precedent.

Poliția amintește că niciun ofițer nu va solicita vreodată unui cetățean să-și scoată obiectele de valoare din casă sau să le lase nesupravegheate. În cazul unui apel suspect, este recomandat să închideți imediat telefonul și să contactați autoritățile competente.

Nu este primul caz de acest fel. O femeie de 63 de ani din Gotha, Germania, a fost înșelată cu peste 60.000 de euro, după ce un bărbat care a pretins că este angajat al unei bănci, a sunat-o cerându-i să autorizeze mai multe tranzacții online pentru o „verificare a cardului”.