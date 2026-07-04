„Astăzi, de Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii, celebrăm naţiunea care a influenţat semnificativ evoluţia lumii moderne. De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertăţii, al democraţiei şi al egalităţii de şanse. Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie în mod direct la securitatea şi dezvoltarea ţării noastre”, a transmis Bolojan.

El a mulțumit militarilor americani care contribuie la siguranţa României, precum şi diplomaţilor şi tuturor celor care lucrează la dezvoltarea parteneriatului dintre cele două ţări.

„Mulţumesc companiilor americane pentru investiţiile şi locurile de muncă create în ţara noastră şi comunităţilor româno-americane pentru punţile construite în aceşti ani. Am încredere în viitorul relaţiei dintre ţările noastre. La mulţi ani, Statele Unite ale Americii! La mulţi ani prieteniei româno-americane!”, a conchis prim-ministrul demis.

