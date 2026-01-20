Câți români s-au uitat la „Desafio: Aventura” pe 19 ianuarie

PRO TV a fost lider de audiență în intervalul orar 20:28 – 23:24, cu ediția celui mai iubit reality show Desafio: Aventura. Emisiunea prezentată de Daniel Pavel a înregistrat 6.1 puncte de rating și 20.9% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.8 rating și 16,5% share. Minutul de maximă audiență a adunat în fața micului ecran, la PRO TV, peste 1.3 milioane de fani ai celui mai tare reality show al momentului, Desafio: Aventura.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Ce se întâmplă în ediția din această seară

În această seară, „Desafio: Aventura” revine cu o ediție explozivă, miza fiind mai mare ca niciodată. Concurenții vor disputa una dintre cele mai importante bătălii ale săptămânii – jocul pentru salvare, urmat de duelul de eliminare. Cine va ajunge la duel și cine va părăsi competiția vom afla în doar câteva ore, la PRO TV.

După ce în ediția de aseară echipele au făcut cunoștință cu noile teritorii – Norocoșii, trimiși din vilă direct în pustiu, Visătorii, ajunși în satul pescăresc, și Luptătorii, instalați în confortul vilei – strategiile se resetează complet. Azi, de la 20:30, spiritul de echipă, coordonarea și deciziile inspirate vor face diferența dintre eșec și victorie într-un nou joc de salvare plin de tensiune.

Înaintea duelului de eliminare, strategiile se țes în fiecare echipă. Vot anonim sau vot public? Fiecare variantă vine cu riscuri și consecințe. „Părerile sunt împărțite, dar ce mă supără foarte tare este că lucrurile nu se schimbă în echipă și lumea nu își asumă deciziile”, spune, vizibil afectată, una dintre concurente.

Duelul de eliminare va aduce răsturnări de situație fără precedent. „Jos pălăria pentru așa ceva, este fără precedent”, declară Daniel Pavel. Emoțiile ating cote maxime, iar finalul serii va fi unul dramatic: „Eu nu vreau să pleci, eu vreau să rămâi cu mine aici”, spune, cu ochii în lacrimi, unul dintre concurenți.

Nu ratați „Desafio: Aventura”, în această seară, la 20:30, la PRO TV, competiția unde fiecare decizie poate schimba totul. Emisiunea poate fi urmărită cu o zi în avans pe VOYO.