Concurenții rămași din cele trei echipe – Visătorii, Norocoșii și Luptătorii – intră într-o confruntare spectaculoasă, dură și plină de adrenalină, în goana după marele premiu de 150.000 de euro.

În ediția de luni, concurenții dau bătălia pentru recompensă într-o confruntare sportivă care pare mai degrabă un meci de rugby jucat pe plaja thailandeză. Miza este mare, efortul este extrem, iar regulile permit strategii care pun la încercare atât forța fizică, cât și inteligența de joc. Recompensa pusă la bătaie îi va face pe concurenți să îndure un joc dificil, intens și solicitant, iar întrebarea rămâne: ce anume îi motivează să lupte atât de dur?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Răspunsul vine chiar de la prezentatorul show-ului, Daniel Pavel, care anunță o miză dublă. Pe lângă marele premiu de 150.000 de euro, în jocurile de recompensă sunt puse la bătaie sume suplimentare de bani. Astfel, suma maximă pe care o poate câștiga unul dintre cei 24 de concurenți, adunând toate recompensele financiare, poate ajunge la impresionanta valoare de 190.000 de euro.

Jocul de luni seara este unul inedit: o bătaie cu perne, dar nicidecum una obișnuită. Cu plonjări spectaculoase, îmbrânceli ca la rugby și blocaje inspirate din fotbalul american, concurenții trebuie să demonstreze că pot lupta corect, dar eficient. „Vă rog să o faceți cu eleganță, fără sugrumat, fără luat de gât, fără trântit. Doar împiedicat, cum e la rugby. Se poate inclusiv să furați perna, dacă puteți. Vă puteți bloca, ca la fotbal american. Orice strategie este permisă, mai puțin sugrumările. Fiți rapizi. Să înceapă lupta. Literă cu literă, pernă cu pernă”, anunță Daniel Pavel, explicând regulile jocului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE