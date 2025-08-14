Deși Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN este primul ei proiect major în televiziune, Ilinca Gheorghiu a atras rapid atenția, iar publicul a început să o aprecieze pentru prezența sa sinceră și expresivă. În perioada de filmări, între ea și colegii de platou s-a legat o prietenie frumoasă, care a dus, firesc, la planuri comune de vacanță și momente memorabile trăite împreună, departe de platourile de filmare.

„Iubesc Spania din tot sufletul. E țara mea preferată”, mărturisește Ilinca. „Mi-am dorit foarte tare să revin acolo și anul acesta și, din fericire, am reușit. Am ales Barcelona și am mers cu o parte dintre colegii din serial. Ne-am dat un mic test: cum ne înțelegem dincolo de camerele de filmat, fără program, fără costume, fără replici.”

Rezultatul? O vacanță care a lăsat urme frumoase. Timpul petrecut împreună a consolidat legăturile dintre actori și le-a adus o nouă perspectivă asupra relației lor: „Am rămas surprinsă de cât de bine ne-am potrivit și în afara platoului. Ne-am simțit mai degrabă ca niște prieteni apropiați, poate chiar o mică familie”, a povestit Ilinca.

Printre tururi prin oraș, plajă și seri lungi de povești, a existat și un moment pe care Ilinca îl descrie ca fiind „de film”. „Era seară, plecam de la un restaurant de lângă plajă și, brusc, cineva a zis ‘Hai să intrăm în mare!. Și asta am făcut. Am alergat cu toții spre apă, îmbrăcați, râzând, cântând… a fost un moment magic. Oamenii de pe plajă se uitau la noi și râdeau. E una dintre acele amintiri pe care le păstrezi pentru totdeauna.”, mai povestește actrița.

Vacanța actriței nu s-a oprit aici. După Barcelona, Ilinca a făcut un popas la Londra, pentru un concert special: Billie Eilish live – artista care a inspirat-o profund de-a lungul anilor. „A fost o experiență extrem de empowering. Să o văd în fața mea, să aud piesele pe care le știu pe de rost… m-a făcut să cred și mai mult în visurile mele.”

Ilinca Gheorghiu se pregătește să revină pe platourile de filmare pentru un nou capitol din viața Cosminei. Noul sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ce poartă semnătura Ruxandrei Ion, începe din 28 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

