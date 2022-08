„Lucrurile merg înainte, dacă voiam să fac parte rămâneam acolo. Am vrut să plec să merg mai departe. Eu am luat hotărârea asta. Cred că e important în viață să știi să te oprești și să mergi mai departe, să lași loc de alte lucruri.

Thats it, adică nu am nici un regret, dimpotrivă sunt foarte fericit și văd că emisiunea merge mai departe, ceea ce e foarte bine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nimeni nu e de neînlocuit. Acum am teatrul meu, sunt cu al patrulea film în producție, adică, na, eu sunt actor, nu m-am născut în televiziune, asta o facem adiacent. Sunt ok, adică, uite, fac filme”, a declarat Cosmin Seleși pentru Cancan.

În ciuda faptului că este una dintre cele mai cunoscute fețe de la televizor, Seleși spune că nu se uită la producțiile cu el și nici nu are modele în viață pe care să le urmeze

„Nu mă uit la televizor. Nu m-am uitat nici la mine, niciodată. Jur. N-am timp. Ce să fac? Să mă uit tot la mine? Mă uit la altceva. Nu, n-am nici un model. Modelul în viață sunt eu”, a mai adăugat Cosmin Seleși.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO VIDEO Imaginile au scandalizat US Open » Gesturi nefirești făcute de tatăl și antrenorul unei jucătoare de 16 ani!

Playtech.ro Carmen Iohannis, APARIŢIE şoc în fustă PREA SCURTĂ! Ce s-a VĂZUT IMEDIAT, imaginile fac furori! Foto

Observatornews.ro Vindecarea "miraculoasă" a unui bebeluş, născut cu 100 de tumori care îi afectau toate organele. "Nu știam dacă o vom pierde"

HOROSCOP Horoscop 28 august 2022. Peștii pun la îndoială toate calitățile pe care le-au dovedit până acum pe plan profesional și nu numai

Știrileprotv.ro Șofer filmat cu o rachetă pe bancheta din spate, în Bistrița: „Păi asta înseamnă să fii mafiot!”

FANATIK.RO Marii actori români care au ironizat regimul lui Ceauşescu. “Şopârlele” lui Arşinel şi Toma Caragiu făceau furori

Orangesport.ro FOTO! Un cuplu a fost surprins în timp ce întreţinea relaţii intime pe stadion. Poliţia a a anunţat că deschis o anchetă