„Eu sunt foarte organizată, foarte echilibrată, nu întârzii niciodată, am lângă mine oameni foarte competenţi. Sunt foarte atentă la toate detaliile. De mai bine de şase ani afacerea mea merge foarte bine, pot să îmi întreţin familia, pot să îmi ajut părinţii, să îmi cresc copilul, am casa mea, am maşina mea. (…) Da, am dat recent afară angajate. Dacă nu eşti disciplinat, nu arăţi respect faţă de mine şi faţă de colegii tăi. Încă mai fac angajări. (…) Am cumpărat maşini de cusut în leasing. Una costă peste 4000 de euro. Am peste 10 croitorese în atelier.

Dorm cinci ore pe noapte. Rezist. Sunt foarte activă. Mie nu îmi place să îmi dorm viaţa. Asta e media, 5-6 ore. Da, mă machiez singură. Îmi ia cam 20 de minute, maxim”, a spus Bianca Drăguşanu la „Star Matinal”

