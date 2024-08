„A fost destul de greu. Am stat câteva luni la mătușa mea până mi-am strâns bani ca să pot să îmi plătesc chiria. A fost greu, dar și greul ăsta e incitant, pentru că și să-ți vină totul așa ușor, pentru mine nu e o satisfacție. Întotdeauna am fost așa. Mai mult decât atât, îmi plac contextele astea grele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Pe mine asta m-a stimulat și mă stimulează în continuare. Dacă n-am stimulentul ăsta, mi se pare că intru într-o latență. Eu de-aia și la locurile mele de muncă am căutat să fac proiecte noi. Nu sunt foarte conservatoare, să rămân acolo 10 ani, știi? Îmi trebuie stimulentul ăsta și îmi place”, a povestit Diana Bart, pentru Unica.ro.

În cadrul aceluiași interviu, Diana a povestit care este relația cu mama ei. Diana are două fetițe, pe Maira și Amina, din căsnicia cu Mihai Dumitrescu.

„Relația dintre mine și mama mea a ajuns la o maturitate frumoasă. Am trecut prin multe împreună și am reușit să o consolidăm. Am avut foarte multe lucruri de învățat de la mama.

Recomandări Cazul complicat al unei adolescente care le-a spus polițiștilor că a răpit o colegă pe care o ține sechestrată: „A vrut să pară importantă”. Cum au reacționat autoritățile

A fost un model pentru mine, cum și eu voi fi un model pentru fetițele mele și cum orice mamă este un model pentru copiii ei. Și mi-a plăcut la mama că este o enciclopedie. Orice îmi doresc să știu, o întreb pe mama. A citit și foarte mult și încă citește, îmi place și o transmit și eu mai departe. Mi-a zis că oamenii inteligenți, care întotdeauna își doresc să cunoască, niciodată nu se vor plictisi.

Acum că a rămas fără tata, văd că se adaptează foarte bine acestei perioade în care este singură. Nu s-a lăsat cufundată în stări depresive. A avut puterea, și e un bun exemplu, să treacă mai departe și să facă lucruri pentru ea. Mă bucur să o văd așa, pentru că îmi dă și mie o liniște. Și cine nu-și dorește să-și vadă mama fericită sau tatăl sau copiii?”, a mai spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

Urmărește-ne pe Google News