Detalii neștiute despre Alecsandru Dunaev, actorul din serialul „Adela”. „A trebuit să lupt enorm cu o concurență copleșitoare”

„Am debutat într-un teatru profesionist în decembrie 2008 cu un rol de figurație în spectacolul «Steaua fără nume» de la Teatrul Jean Bart din Tulcea.

Pe vremea când activam la trupa de teatru a liceului, coordonatoarea se cunoștea cu profesorul de actorie de la Liceul de Artă, domnul Ion Dore.

În momentul în care, în 2008, s-a deschis teatrul în Tulcea, el a devenit director; m-a luat în roluri de figurație în teatru și de atunci am început să descopăr atmosfera, tot ce implică pregătirea unui spectacol, senzația minunată de la aplauze, încât nu am găsit altceva care să-mi placă mai mult.

Dacă ar fi să am norocul să-mi fac o carieră în cinematografie ori televiziune, voi păstra mereu dorința de a urca pe scenă.

Orice-ar fi, orice-aș face, cred că mereu îmi va fi dor de scenă și cred că mereu aș încerca să mă întorc măcar puțin”, a declarat Alecsandru Dunaev pentru revista VIVA!

Alecsandru a vorbit și despre compromisurile pe care le-a făcut în carieră

„Sectorul cultural (nu numai la noi, dar și în alte țări) este unul dintre cele mai vitregite sectoare. În plus, sunt și foarte multe facultăți de actorie, anual ies enorm de mulți actori care se trezesc în fața unei piețe deja saturate.

Compromisul a fost inițial de natură financiară, pentru că a trebuit să lupt enorm cu o concurență copleșitoare, ca să pot scoate la un moment dat capul și să pot supraviețui din actorie.

Mai am și dezamăgirea părinților mei de acum 10 ani, când am renunțat să mă mai înmatriculez la Politehnică, la posibilitatea de a ajunge inginer, pentru că, „din păcate, fusesem admis la UNATC. Am dus o lungă luptă de convingere, dar treptat și-au dat seama că asta vreau să fac, că pot să fac asta și m-au susținut”.

