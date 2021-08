Întrebat care sunt ingredientele unei căsnicii de durată, Andi Moisescu a spus că „aceleași de când lumea și pământul”. „Respectul e foarte important și, după părerea mea, și înțelegerea. Dar toate astea derivă din dragoste. Atunci când e dragoste reală și puternică, părerea mea este că ea se transformă mai târziu, în timp, și în respect, și în înțelegere… dacă iubești cu adevărat pe cineva.”, a declarat el.

Prezentatorul recunoaște că este și romantic cu soția în unele momente. „Cred că sunt romantic, da. Sau cel puțin așa îmi place să cred. În momentul în care suntem doar noi între noi, ca să spun așa… fac gesturi romantice. Dar gesturile romantice țin foarte mult de intimitatea noastră…

Adesea nu mi se întâmplă să cumpăr flori, de ce să te mint, deși chiar ieri am cumpărat un buchet de flori. Dar, e adevărat, că nu pentru soția mea, ci am fost la cineva pentru prima oară într-o vizită și am acest obicei vechi, să nu intru într-o casă unde există și o femeie… fără să mă duc cu un buchet de flori. Mi se pare că e un gest minim de bun simț.”, a mai spus acesta pentru sursa menționată mai sus.

Povestea de dragoste din Andi Moisescu și Olivia Steer

Cei doi s-au întâlnit din întâmplare, s-au îndrăgostit și apoi s-au căsătorit. Au un mariaj fericit de 17 ani. „Chiar a fost o întâmplare. Un prieten comun ne-a întrebat, separat, pe unul de celălalt și cum am fost amândoi dispuși să ne cunoaștem, pentru că n-o făcuserăm până atunci, s-a întâmplat să dăm exact peste același lucru. Cel mai important din viața oricărui om. Iubirea. A fost o șansă dintr-un milion să fie aliniate toate planetele. Cel mai probabil, șansa noastră. Și n-am ratat-o”, a spus acesta pentru viva.ro.

Andi Moisescu avea deja 32 de ani când s-a căsătorit cu Olivia Steer. Prezentatorul afirmă că soția și-a dat seama despre el că e un om al proiectelor de durată: „Cred că am realizat destul de repede. Eram deja maturi amândoi. Eu aveam 32 de ani când m-am căsătorit. Nu mai eram chiar un copil. Priveam deja destul de serios totul, și cred că asta a contat foarte mult în apropierea noastră. M-a citit că sunt omul proiectelor pe termen lung. Ăsta a fost atuul meu”, a mai dezvăluit acesta pentru aceeași sursă.

