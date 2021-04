Detalii neștiute din familia lui Pavel Bartoș. Cu ce se ocupă soția lui. „Asta a fost să fie”

Pavel Bartoș a fost invitat în podcastul lui Mihai Petre, unde a vorbit despre viața de familie, carieră dar și despre soția lui, Anca, studentă în anul doi la Medicină.

„Ea a avut o pasiune mai veche, pentru că tatăl ei a fost doctor. Este studentă în anul doi la Medicină, e cea mai bună din anul ei. Ea vrea să fie medic pediatru, dar la finalul facultății nu știi cum se vor schimba lucrurile.

Este de admirat, știi cât e de învățat? Acolo dai examene în fiecare săptămână. Îi place, e hăruită. Cred că asta a fost să fie. E de admirat la ea că nu a renuntat niciodată la visul ăsta.

A renunțat la cariera de actriță pentru că i-a plăcut să fie mamă, și asta e de admirat. I-am și zis: ‘acum hai, vino cu carnetul de note să văd. Și am văzut note de 10, ‘pe tine te duc la cofetărie.

Când a intrat în anul I de facultate am zis: ‘spune-mi și mie când e prima ședință cu părinții, ca să știu să mă duc, să văd ce rechizite îți cumpăr.

Este enorm de învățat, eu am crezut că înveți în sesiune, dar aici înveți zi de zi”, a declarat Pavel Bartoș în cadrul podcastuui găzduit de Mihai Petre.

„Noi suntem din generații diferite”

„Pentru familia ta, e bine să fii alături de ei, să fii cu ei, să faci clătite sâmbătă dimineața, să ieșim în parc, să mergem la munte. Asta e bine pentru ei. Să ne bucurăm concret unii de alții.

Normal că îmi doresc să mai evoluez, tot timpul ai chestia asta de autdepășire. Mă bucur de ce mi se întâmplă. Joc la Teatrul Odeon, am familia pe care o am, prezint Românii au talent, prezint Vocea Romaniei, am filmul meu, fac încă unul…

(…) Noi suntem din generații diferite, noi acum învățăm să fim părinții ideali, dar noi nu am crescut așa.

La mine era o dramă când mama mergea la ședința cu părinții, era clar că făceam ceva. Eu i-am învățat pe copiii mei să nu le fie teamă, dacă s-a întâmplat ceva la școală să-mi spună.

(…) Calitatea mea este soția, care m-a învățat să am răbdare. Câteodată, noi din lipsă de timp suntem mai apucați. Răbdare, altfel pierzi relația cu acel copil”, a mai spus Pavel Bartoș.

