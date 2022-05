Playtech.ro a publicat câteva pasaje din cartea lui Irinel Columbeanu. Sunt pasaje în care acesta povestește despre traiul pe care l-a avut cu Oana Cojocaru în vila de la Izvorani, care a și ars.

„Locuitul în vila de la Izvorani începu să le stea în gât amândurora. Lui nu-i mai plăcea acolo, pierdea prea mult timp pe drum, DN 1 era din ce în ce mai aglomerat, plus casa aceea mult prea mare mai avea un pic și cădea pe ei. Ea se simțea ca-n pustietate, de altfel i-o și spusese, era departe de orice. Plus că din cauza distanței nu avea nicio prietenă”, scrie fostul soț al Monicăi Gabor.

O bună perioadă de timp, cei doi au locuit împreună într-un apartament în Piata Victoriei din București. S-au simțit bine, dar au mai avut și certuri, una dintre ele fiind așa de intensă, încât tânăra a vrut să îl părăsească, să plece în Brașov, la mama ei.

„Petreceau din ce în ce mai multe nopți în București, în apartamentul de pe Calea Victoriei. În decembrie se și certară, adică ea cu el, vru să plece de tot la mama ei, la Brașov, dar el nu o lăsă și îi propuse, în schimb, să se mute amândoi la apartament, după Revelion. Fu ultimul petrecut acolo. Până să fie remediat, frigul de acolo pe el îl doborî la pat, fu foarte impresionat de câtă grijă ea avu de el până îl puse pe picioare.

Când altădată el aproape că nu mai putea păși, ea ținu să-l însoțească la medic și să-l aștepte, chiar neprimită în cabinet. Ili nu știa ce să mai creadă (…). Lui Ili îi plăcea să o privească atunci când își punea la geam bărbia-n palme și admira cu încântare ca de copil de la înălțime luminile orașului”, mai scrie Irinel Columbeanu în „Chintesența”.

Povestea de dragoste dintre Irinel Columbeanu și Oana

În urmă cu mai mulți ani, pe când locuia în vila din Izvorani, Irinel Columbeanu surprindea cu noua relație. Se afișa atunci cu Oana, o tânără pe care a cunoscut-o pe litoralul românesc, în timpul unui concurs de Miss. Cei doi erau destul de discreți, dar uneori își mai făceau apariția și la evenimente mondene, foarte apropiați și asortați din punct de vedere vestimentar.

În mai 2021 a venit vestea despărțirii, după ce omul de afaceri a fost surprins în compania mai multor domnișoare, dar nu și a Oanei. Ea a dezvăluit că nu au deranjat-o imaginile cu Irinel Columbeanu și mai multe femei, că s-au despărțit după o relație de aproximativ trei ani. „Nu, nu știu, de ce să mă afecteze? Foarte bine. Acum noi nu mai suntem într-o relație, deci nu ar avea de ce să mă afecteze, pentru că ne-am despărțit”, a declarat Oana, fosta iubită a lui Irinel Columbeanu, pentru Cancan, acum un an de zile.

