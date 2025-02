Juratul de la Românii au talent a fost adus pe lume pe vremea când mama lui era studentă în anul doi la București.

„Bunicul meu a fost ofițer de marină, a lucrat în Marina Militară și a fost repartizat la Garnizoana Mangalia. Bunicii mei vin mai din sud, din nordul Greciei, familia pe vechi s-a strămutat, a urcat puțin până a ajuns în Dobrogea la noi.

Primii șapte ani i-am petrecut la Mangalia, fiind crescut de bunici, pentru că mama era foarte tânără când m-a născut, studentă în anul II la facultate, în București. În acele vremuri, era greu să ai un copil.

Mama a făcut chimie industrială și de asemenea a terminat liceul prima, numai cu zece. N-a avut o notă de nouă la școală. Și facultatea tot prima a terminat-o, a fost șefă de promoție. Și a luat repartiție în București, dar asta s-a întâmplat când eu eram măricel”, a mărturisit Andi Moisescu în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Juratul a fost născut prematur și dus la materintatea Polizu. Primele două săptămâni din viața lui Andi Moisescu au fost critice.

„Am venit pe lume ușor prematur, ca să nu zic de-a dreptul prematur, am fost la maternitatea Polizu și așa am reușit să trec cu bine de primele două săptămâni. După ce am fost pus pe linia de plutire, în 1972, direct de acolo m-au dus la gară, au luat un compartiment întreg într-un vagon și m-au dus la Mangalia. Și de la vârsta de două săptămâni m-au crescut bunicii”, a mai spus el.

