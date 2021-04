Detalii neștiute din viața lui Andi Vasluianu. „Când am divorţat, a fost groaznic pentru mine”

Actorul a vorbit despre relația cu soția lui, dar și despre căsnicia eșuată, care a durat doar un an.

„Eu până la soţia mea n-am ştiut să menţin o relaţie. Mă şi plictiseam foarte repede, după doi ani şi ceva voiam să ies din relaţia în care eram. N-am crezut niciodată că o să am o relaţie de lungă durată.

Dacă încerci să te armonizezi cu cel de lângă tine şi dacă simţi dinamica cuplului, e ca atunci când înoţi în mare. Nu trebuie să i te împotriveşti valului.

Te mulezi pe el. Am încercat să fiu foarte atent la soţia mea. Noi, bărbaţii, tindem să ne pierdem atenţia şi mai avem şi prostia de-a încerca să vă rezolvăm problemele în loc să vi le ascultăm.

Suntem două planete diferite, ăsta-i adevărul! Dar trebuie să devenim compatibili cumva. Dar doar dacă ne ascutăm unul pe altul”, a declarat Andi Vasluianu pentru revista okmagazine.

„Şi bărbaţii, şi femeile sunt poligami, dar, când iubeşti şi ţi-e bine acolo unde eşti, nu mai ai nevoie de nimic altceva. De nimeni altcineva. Eu nu mai am nevoie de nimeni altcineva, pentru că am găsit femeia care este toate femeile de care am eu nevoie.

Ăsta e noroc chior, n-am făcut nimic pentru asta. Datorită ei sunt aşa. Datorită ei am învăţat să ascult, să reacţionez. O relaţie frumoasă e când doi oameni devin foarte apropiaţi, prieteni cu adevărat. Asta cred că am eu acum”, a mai adăugat acesta.

Andi Vasluianu a fost căsătorit un an

Atât Andi Vasluianu, cât și soția lui au mai fost căsătoriți înainte. Actorul a vorbit despre momentul în care a divorțat de prima soție.

„Da, fosta mea căsnicie a durat un an. Facem miştouri pe subiectul ăsta, că ne-am luat second hand… Când am divorţat, a fost groaznic pentru mine. Am avut o cădere atunci”.

