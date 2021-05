Detalii neștiute din viața lui Marius Chivu, Nicu Rață din „Las Fierbinți”. A ajuns la psihiatru: „Am slăbit de la plâns”

Mihai Bobonete, Mihai Rait, Marius Chivu, Mihai Mărgineanu, Cuzin Toma, Constantin Diță sunt doar câțiva dintre actorii care joacă în serialul „Las Fierbinți”, difuzat pe PRO TV.

Mulți dintre ei sunt foarte discreți atunci când vine vorba despre viața personală, despre viața dincolo de camerele de filmat, de scenă. De data aceasta i-a venit rândul lui Marius Chivu să își spună povestea.

Actorul a dezvăluit că a fost căsătorit, însă a divorțat. A suferit mult, plângea des și tocmai de aceea a ajuns la un psiholog.

„Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimc”, a spus acesta în podcastul lui Mihai Bobonete.

„Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj. Am încercat să scriu poezii, din depresie. Şi ştii ce bine scrii când plângi?!”, a mai declarat actorul care îl interpretează pe Nicu Raţă în „Las Fierbinţi”.

Marius Chivu a vrut să facă stand-up

La un moment dat, actorul a încercat să facă echipă de stand-up cu Ionuț Ciocia, Brânzoi din „Las Fierbinți”, însă nu s-au înţeles şi au încheiat colaborarea.

„Am încercat să fac echipă de stand-up cu Brânzoi, dar e prost. Când am fost într-un pub, unde nu era lume, m-a lăsat şi a plecat acasă. Şi normal că m-am enervat. Ştii care e visul meu? Să joc o piesă de teatru cu tine (n.r. – Bobonete)”, a mai mărturisit actorul pe YouTube.

Marius Chivu a absolvit Institutul de Arte Teatrale şi Cinematografice I.L. Caragiale, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, promoţia 2000.

Acesta a fost distribuit în serialul „La Urgenţă”, de la TVR 1, unde a interpretat rolul brancardierului Costel Durbacă, dar și în multe filme printre care „Trei Surori”, „Zoo Story”, „Omul din subterană”.

