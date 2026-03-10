Drama neștiută a actriței care apare la Kanal D. Accidentul rutier care i-a schimbat complet viața lui Devrim Ozkan

Pentru artista care a cucerit publicul prin determinarea și energia personajului său, curajul nu este doar o calitate jucată convingător, ci rezultatul unei lupte personale începute mult prea devreme.

Un accident rutier violent, petrecut în timp ce se afla alături de familia sa, i-a spulberat într-o clipă toate planurile și a adus-o în stare critică, schimbându-i radical destinul. Avea doar 12 ani și a petrecut o lună întreagă imobilizată pe un pat de spital, cu ligamentele piciorului complet rupte, de la genunchi până la gleznă, într-o suferință greu de imaginat pentru un copil.

Durerea a fost cu atât mai mare cu cât adolescenta Devrim Ozkan își dedicase toată energia atletismului și visa la performanță sportivă. Într-o singură secundă, cariera sportivă s-a încheiat brusc, iar pista de alergare a rămas doar o amintire dureroasă. În același timp și visul de a deveni medic veterinar, de a salva animale, a început să se estompeze, umbrit de lunile de recuperare și de realitatea dură a unui nou început.

Actrița Devrim Ozkan din TurciaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 21

Cu o ambiție ieșită din comun și sprijinită de părinți și de sora sa mai mare, frumoasa actriță a învățat, la propriu, să meargă din nou. Și nu s-a oprit aici! A ales să se îndrepte spre un sport al disciplinei și al forței interioare, judo, ca formă de recuperare fizică și psihică.

Astăzi, în rolul bătăioasei Songul din producția „O nouă șansă”, publicul Kanal D vede o femeie neînfricată, un comisar care intră fără teamă în cele mai periculoase situații și care nu renunță niciodată atunci când își propune să facă dreptate. Forța psihică și ambiția care o definesc pe Songul nu sunt însă doar trăsături ale personajului.

Devrim Ozkan se regăsește profund în determinarea eroinei pe care o interpretează, iar tăria de caracter pe care o afișează pe ecran este, în mare parte, rezultatul propriei lupte din trecut. Experiența durerii, a recuperării și a momentelor în care a fost nevoită să o ia de la zero o ajută să dea autenticitate fiecărei scene pe care o joacă.

Devrim Ozkan este dovada vie că, acolo unde există voință și ambiție, există mereu o nouă șansă. Din fetița imobilizată la pat, cu visurile frânte, a devenit o vedetă admirată de milioane de telespectatori, iar povestea comisarului Songul îi oglindește pefect parcursul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Viva.ro
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Exclusiv
Știri România 13:00
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Știri România 12:48
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Drama neștiută a actriței care apare la Kanal D. Accidentul rutier care i-a schimbat complet viața lui Devrim Ozkan
Stiri Mondene 14:26
Drama neștiută a actriței care apare la Kanal D. Accidentul rutier care i-a schimbat complet viața lui Devrim Ozkan
Când sunt premiile Oscar 2026 și cine le transmite în România. Lista completă a nominalizaților
Stiri Mondene 14:03
Când sunt premiile Oscar 2026 și cine le transmite în România. Lista completă a nominalizaților
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ObservatorNews.ro
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Libertateapentrufemei.ro
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax.ro
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
Fanatik.ro
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața