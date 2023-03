„Această este dimineața despre care Alexandru mi-a spus astăzi că a fost ‘cea mai frumoasă din toată vacanța‘

„Natura era așa… cum să îți spun eu, mama, era…vie… și noi ne-am jucat cel mai frumos. Mai putem să mergem o dată exact în casa aia din Dominicană și să ne prindă Fiona acolo?”

Ziceți și voi?? Și eu și @raduvalcan ne-am făcut mii de probleme să nu rămână copiii marcați de experiența unui uragan de asemenea proporții. E drept și că sentimentul acela de frică ne-a ținut în casă pe toți două zile cu o altă atenție și implicare unii către alții.

Că sentimente primare de frică și grijă ni s-au activat și ne-am îmbrățișat mai des decât de obicei, simțurile ni s-au ascuțit de aproape auzeam și gândurile copiilor și mai mult că niciodată țineam cont de ele.

Că singură lumânare găsită în casă ni s-a părut culmea norocului când am rămas fără curent și că în jurul luminii ei am găsit o intimitate aparte. Că în noaptea în care pământul „vuia” teribil am dormit toți cinci într-un pat de doi, pentru că acolo era camera cea mai ferită. Poate de-asta”, a scris Adela pe Instagram.

Cum și-au salvat căsnicia Adela Popescu și Radu Vâlcan

Într-un interviu pentru paginadepsihologie.ro, Adela Popescu și Radu Vâlcan au vorbit despre cum s-a schimbat relația lor după ce au devenit părinți. Aceștia au trei băieți, de vârste apropiate, care necesită multă implicare și atenție din partea lor.

„Suntem ca o barcă în derivă, deseori. Uneori pe un râu învolburat, alteori pe o mare liniștită. Dar, ca să revenim la exemple concrete, pe noi ne ajută faptul că ai noștri se culcă foarte devreme. Așadar, începând cu ora 20:00, ne putem ocupa de noi.

Să bem un pahar, să vorbim, să nu vorbim, să ne uităm la un film. Am reușit, în timp, să ne împărțim destul de bine responsabilitățile. Iar după venirea celui de-al treilea copil am luat decizia să aducem acasă o bonă internă.”

Ca în orice familie, între Radu Vâlcan și Adela Popescu mai există momente în care nu sunt pe aceeași lungime de undă, astfel că unele conflicte sunt inevitabile. Dacă la începutul relației, supărările țineau mult și ajungeau chiar să nu își mai vorbească o săptămână, acum situația este mult mai relaxată între ei.

„Procesul acesta de împăcare s-a schimbat mult, în ani. Dacă, la început, ne certam și nu mai vorbeam și o săptămână, acum intrăm mai greu în starea de îmbufnare. Dacă, totuși, se întâmplă, ne trece repede cu o ciupitură, un «îți dau o cafea în oraș?». Din poziția asta ne e mai ușor să comunicăm ce ne-a deranjat”, a declarat Adela Popescu pentru sursa mai sus-menționată.

